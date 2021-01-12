Çocukları için üretti, şimdi evine katkı sağlıyor - Son Dakika

Çocukları için üretti, şimdi evine katkı sağlıyor

12.01.2021 10:31

- Çocukları için üretti, şimdi evine katkı sağlıyor Rengarenk makarnalar ile çocuklara sebzeyi sevdiriyor Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Dudu Aydın, çocuklarına sebze yedirebilmek için ürettiği sebzeli makarnaları ile ev ekonomisine katkı sağlarken, çocuklara da...

- Çocukları için üretti, şimdi evine katkı sağlıyor

Rengarenk makarnalar ile çocuklara sebzeyi sevdiriyor

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Dudu Aydın, çocuklarına sebze yedirebilmek için ürettiği sebzeli makarnaları ile ev ekonomisine katkı sağlarken, çocuklara da sebzeyi sevdiriyor.

Dudu Aydın'ın, çocuklarına sebze yedirebilmek adına bulduğu çözüm, gelir kapısı oldu. Çeşitli sebzelerden ürettiği rengarenk makarnalarına artan talepler sonrasında sipariş almaya başlayan Aydın, hem organik ürünleriyle çocukların sebze yemesini sağlıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlıyor. Rengarenk makarnaları için sebzelerini de organik olarak kendisi yetiştiren kadın girişimci Aydın, kendisi gibi ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen hemcinslerine de örnek oluyor. Annelik içgüdüsü ile çocuklarının sağlığı için harekete geçen anne Dudu Aydın, ürettiği rengarenk makarnalarının talep görmesiyle birlikte işlerini de büyüttü. Domates, pancar, ısırgan otu gibi 11 çeşit sebzeden makarna yapan Aydın, işini çok sevdiğini ve özellikle çocuklara sağlıklı ürünler yedirdiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek "Kendi çocuklarıma ne yediriyorsam başka çocukların da bu sağlıklı ürünlerden yemesini istiyorum" dedi.

"İnternet üzerinden satış yapıyorum"

Rengarenk sebzeli makarnaların yapım sürecinden de bahseden Dudu Aydın; "Çevremdeki eş dostlarımın da tavsiyeleri ile siparişler almaya başladım ve işimi büyütmeye karar verdim. Kendi ürettiğimiz sebzelerimizi hazırladıktan sonra makarnamızın ilk aşamasında örneğin biberi haşlıyorum ve püre haline getiriyorum. Daha sonra hamur ile yoğurarak, açıyoruz ve pişirdikten sonra kesme işlemini uyguluyoruz. Ürünlerimizi kestikten sonra da kurutma raflarında hamuru kurutmaya bırakıyoruz. Kuruyan makarnalarımızı da yine hijyenik ortamda muhafaza ederek vakumlu poşetlerimizde paketliyoruz. Daha sonra da internet üzerinden gelen siparişler doğrultusunda satışımızı yapıyoruz" dedi.

"Her kadın başarılıdır"

Ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen hemcinslerine de seslenen Aydın; "Kadın girişimci olarak ileriki aşamada da kadınlara istihdam sağlamak istiyorum. Benim gibi ev hanımlarına da her işi yapabileceklerini göstermek istiyorum. Her kadın başarılıdır ama yeter ki istesin. Ben işimi severek yapıyorum ve birilerine dokunmak beni mutlu ediyor. Şu anda 3-4 kişi ile çalışıyorum ama benim hayallerim daha çok kadına dokunmak çünkü kadın demek çocuk demektir" dedi.

Çocukları için üretti, şimdi evine katkı sağlıyor
Çocukları için üretti, şimdi evine katkı sağlıyor
Çocukları için üretti, şimdi evine katkı sağlıyor
Çocukları için üretti, şimdi evine katkı sağlıyor

Efeler, Kadın, Çocuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çocukları için üretti, şimdi evine katkı sağlıyor - Son Dakika


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