Çocukları ile Avrupa'da 6 Ülke Gezen Aile, Bisikletle Dünya Turuna Çıkmayı Hedefliyor

Bisikletle 48 günde Avrupa
'da 6 ülkeyi gezen öğretmen anne ve baba, Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde 2 çocuğuyla birlikte dünyayı dolaşmak için hazırlık yapıyor.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde matematik öğretmenliği yapan Barış ve İpek Şen
çifti, bisiklet tutkunu aile olarak tanınıyor. Biri 17 aylık, diğeri 9 yaşlarında olan kızları ile birlikte 2018 yazında Avrupa turuna çıka aile, Avrupa bisiklet yolları ağından biri olan "Eurovelo'15" kullanarak 6 ülke gezdi. Kızlarıyla birlikte tüm dünyayı imkanlar ölçüsünde gezmeyi hedefleyen Şen Ailesi, tur hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
tarafından yapılan Kandıra bisiklet yolunda yapıyor.
Çocukları ile birlikte dünya turuna çıkmayı hedefliyorlar
Kandıra Anadolu Lisesi
'nin matematik öğretmenleri olan Barış ve İpek Şen, 2018 yılı yaz tatilinde bisiklet ile Avrupa yolculuğuna çıktı. Aile 9 yaşındaki kızı Duru ve 17 aylık kızları Deniz'i de yanlarına aldı. Ailenin İsviçre Ren Nehri
'nden başlayan yolculuğu 48 gün sürdü. Şen ailesi 48 günde tam bin 405 kilometre yol kat ettiler. "Hep şenler, Hep yolda" sloganı ile yola çıkan aile, diğer çocuklu ailelere ve uzun tur yapmak isteyenler için tüm fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Şen ailesi şimdi, hedefledikleri dünya gezisi için çalışmalarını sürdürüyor.
"Kandıra bisiklet yollarında hazırlandık"
Avrupa turu için hazırlıklarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'ya yaptığı bisiklet yollarında hazırlandığını ifade eden matematik öğretmeni Barış Şen, "Amacımız, imkanlar ölçüsünde kızlarımız ile tüm dünyayı gezmek. Bu yolculuk için öğretmenlik yaptığımız Kandıra ilçesinde hazırlandık. Avrupa'nın çok uzun bisiklet yolları var. Bizim yolculuğumuz bunlardan biri olan 'Eurovelo'15' yapıldı. Ren Nehri'nin kaynağından başlayarak Kuzey denizine kadar 6 ülke gezdik. 6 ülkeyi gezmemiz 48 gün sürdü. 48 Günde birçok insanla tanıştık ve kültürler tanıdık. Kocaeli'de çok önemli güzergahlar var. Bisikletle İzmit
Körfezi'nin kıyısında dolaşabiliyorsunuz. İzmit Körfezi, Sapanca
Gölü'nün çevresi ve Kandıra yolunu baz alırsak Kocaeli'de yaklaşık 440 kilometre kadar bisiklet yolumuz var" dedi.
"Yeniden bisiklet kullanmalıyız"
Kandıra'da eskiden çok bisiklet kullanıldığını ifade eden Barış Şen, "Kandıra trafiğin olmadığı, bisiklet kullanmak için çok güzel bir ilçe. Böyle bir bisiklet yolu ile birlikte çevredeki köy yolları birleşince önemli bir güzergahlar ortaya çıkıyor. Eskiden dedelerimiz Kandıra'nın merkezine eski bisikletleri ile gelirdi. Şimdi ise herkes araba ile geliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet kullanımını teşvik etmek için hayata geçirdiği birçok hizmet var. Yeniden
bisiklet kullanmalıyız. Bisiklet kullanarak bizler de farkındalık oluşturmalıyız" diye konuştu.
"Avrupa'da çıktığımız bisiklet turumuz çok güzel geçti"
Bisiklet gezisinin kendilerine farklı bir eğlenme imkanı sunduğunu kaydeden Duygu İpek Şen ise, "Farklı bir tatil oldu. Yolculuğumuz 48 gün sürdü. 6 ülke gezdik. Avrupa'da bisiklet çok yaygın kullanıldığı için araç sürücüleri kesinlikle bisiklet yollarına girmiyor. Güvenli bir şekilde bisikletle yol alabiliyorsunuz. Kocaeli'nde bölünmüş yollar var. Aileler bisiklete binmeli ve çocuklarına örnek olmalı. Günümüzde insanlar teknoloji kullanımı ile bireyselleşmeye başladı. Ailecek, en güzel sportif faaliyetlerden bir tanesi bisiklet. Kocaeli de bunun için en uygun şehirlerden biri. Avrupa'da çıktığımız bisiklet turumuz çok güzel geçti. Ailem ile birlikte birçok ülke gezdik. Ben en çok İsviçre'yi beğendim. Birçok insan ile tanıştım. Benim için güzel bir deneyim oldu. Yaşıtlarım bilgisayar, tablet ve telefonlarla çok zaman geçiriyor" şeklinde konuştu. - KOCAELİ