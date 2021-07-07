Ünlü şarkıcı Michael Jackson, 2019 yılında yayımlanan Leaving Neverland: Michael Jackson and Me adlı belgeselin merkezinde yer alan bir dizi çocuk istismarı iddialarıyla tüm dünyada büyük bir tepki topladı. Ailesi ise bu iddiaları reddetti. Şimdi ise Michael Jackson'ın eski koruması, pop yıldızının sahip olduğu iddia edilen "gizli çocuk odası"nın arkasındaki gerçeği ortaya çıkardı.

Michael Jackson, aynı zamanda 2005 yılında çocuk tacizi iddialarıyla yargılandı, ancak suçsuz bulundu.

"PANİK ODASIYDI..."

Fiddes, konuya ilişkin Scott McGlynn'in Podcast adlı programında konuştu. Şimdi bir girişimci ve ünlülerin kişisel antrenörü olan Fiddes, "Jackson'un çocuk odası inşa ettiği iddiası yanlış. Evi satın aldığında oda zaten oradaydı ve aslında bir panik odasıydı. Adam bir multi-milyarderdi ve panik odasının olması tamamen normaldi. Bir kapıyı iterek girerdiniz ve orada bir sorun çözülene kadar kalmanız için sizi eğlendirecek birkaç eşya vardı" dedi.

"İNSANLAR SAÇMA SAPAN ŞEYLER SÖYLÜYOR"

Fiddes, odaya herkesin erişiminin bulunduğunu belirterek, "Birçok kez Jackson'ın hayranları evinin yakınına paraşütle inerdi ve ardından alarmlar çalardı. Personeli ona odaya girmesini söylerdi. Yani gizli bir oda değildi, insanlar saçma sapan şeyler söylüyor" dedi.

"AMAÇLARI PARA KOPARMAKTI"

Matt ayrıca, Jackson'un eski çocuk arkadaşlarından ikisi olan Wade Robson ve James Safechuck'ın şarkıcı tarafından cinsel istismara uğradıklarını iddia eden Leaving Neverland adlı belgesel hakkındaki düşüncelerini de paylaştı.

Koruma, "Zamanlama çok açıktı. Belgeselde gözden kaçırılan şey, Michael Jackson'a yüz milyonlarca dolarlık dava açmalarıydı. Belgesele bunu koysalardı, bence insanlar kanalı çevirir ya da farklı bir bakış açısına sahip olurlardı .Bu nokta çok önemli. Onu dava etmeye çalıştılar, başarısız oldular, sonra temyize gittiler ve bunu bir TV programını yaptılar!" diyerek öfkesini dile getirdi.