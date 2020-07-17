Çocukları kandıran teröristlerin yalanları gerekçeli kararda - Son Dakika

Çocukları kandıran teröristlerin yalanları gerekçeli kararda

Van'da 15 yaşından küçük çocukları terör örgütü PKK'ya katılmaları için dağa götürdüğü iddiasıyla yargılanan 3 sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanıkların yaşı küçük çocukları "orada her şey serbest, özgür olursunuz" gibi çeşitli yalanlarla kandırdığı belirtildi.

Van'da 15 yaşından küçük çocukları terör örgütü PKK'ya katılmaları için dağa götürdüğü iddiasıyla yargılanan 3 sanığa verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanıkların yaşı küçük çocukları "orada her şey serbest, özgür olursunuz" gibi çeşitli yalanlarla kandırdığı belirtildi.

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Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan S.B. ve R.B'ye "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 2 yıl 21'er ay, M.B'ye de "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından verdiği 10 yıl hapis cezasının gerekçeli kararını hazırladı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanması, faaliyetleri ve amaçlarıyla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kararda, kandırılarak dağa götürülen 15 yaşından küçük çocuğun kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

"18 yaşından küçük çocukları kandırıyorlar"

Kararda, istismarcı karakteri olan terör örgütü PKK'nın özellikle gençleri, kadınları ve çocukları kitlesel eylemler yoluyla kullandığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"İstismar edilen grupların başında kadınlarla çocukların geldiğini söylemek mümkündür. Özgürleşme vaadiyle kandırılarak terör örgütüne katılımı sağlanan kadınlar, siyasi ve silahlı eylemlerde kullanılmaktadır. Terör örgütü tarafından kullanılan ikinci grup ise çocuklardır. Örgüt, gençlik yapılanması aracılığıyla 18 yaşından küçük çocukları kandırarak şiddet içerikli sokak eylemlerinde, eylem hedeflerinin keşfinde ve istihbarat faaliyetlerinde kullanmıştır. Terör örgütü, özellikle kanunsuz gösteriler ve illegal sokak eylemlerinde çocukların kullanılmasıyla, ulusal ve uluslararası toplumun vicdanını etkilemeyi, illegal eylemleri meşru göstermeyi ve güvenlik güçlerinin yasal müdahalelerini engellemeyi hedeflemiştir."

Çocuklara "kafanıza sıkın yine teslim olmayın" demişler

Sanıkların, Çatak ilçesinde ikamet eden B.B. ve H.B'ye "Burada ne yapıyorsunuz, örgüte katılın, annelerinizin başı dik dursun, orada sigara içmek dahil her şey serbest, özgür olursunuz." şeklindeki ifadelerle kandırıp terör örgütüne kazandırmaya çalıştıkları belirtilen kararda, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Çocukları belirledikleri yere göndererek beklemelerini isteyen sanıklar, yolda gittikleri sırada çocuklara hitaben, 'Sakın örgütten kaçmayın, şehit olursanız kafamız dik olacak, yakalandığınızda bizim adımızı vermeyin, kafanıza sıkın yine de teslim olmayın.' diyerek örgüt propagandası yapmaya devam etmişlerdir. Öğlen saatlerinde Övecek Mahallesi kırsalına vardıkları, sanık M.B'nin araçtan inerek ıslık çaldığı, ormanlık alandan çıkan 5 terör örgütü mensubunun araca doğru geldiği ve sanıkların örgüt mensuplarıyla konuşarak yanlarında götürdükleri 1 çuval ekmeği ve yanlarında götürdükleri çocukları teslim ederek döndükleri anlaşılmıştır. Katılan çocuk, 2 Eylül 2019'da Kuzey Irak'tan Şırnak'ın Silopi ilçesine gelip kolluk güçlerine kendiliğinden teslim olmuştur."

Kararda, tüm dosya kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği aktarılarak, "Suç tarihinde 15 yaşından küçük olan H.B'ye terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapıp katılanı ikna ettikten sonra dağa götürerek örgüte teslim etmelerinden ibaret amaç suçu islemeye elverişli vahamet arz eden eylemlerinin 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunu ulaştıracağı kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Sanıkların 22 Temmuz 2015'te yaşı küçük 2 çocuğu kandırarak terör örgütü PKK'ya katılım için dağa götürdüğü iddia edilmiş, çocuklardan H.B. 2 Eylül 2019'da kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu. Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 3 sanık hakkında dava açılmıştı.

Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukları kandıran teröristlerin yalanları gerekçeli kararda - Son Dakika
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