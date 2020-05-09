Çocukları kapıda ziyaret ederek kitap hediye ediyor - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu, korona virüs salgını nedeni ile eğitime ara verilmesi ile evlerinde olan çocukları ziyaret ederek, Dünya ve Türkiye hikaye klasiklerini içeren kitaplar hediye ediyor.



Korona virüs salgını sonrasında okullara verilen aranın ardından evlerinde olan öğrenciler, çeşitli etkinlikler ile vakit geçiriyor. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu da evlerinde çocukların sıkılmaması için bir çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Başkan Yardımcısı Celal Kasapoğlu hem vatandaşlarla bire bir görüşüyor hem de çocuklara Dünya ve Türk Hikaye klasiklerinden seçmece kitaplar hediye ediyor. Çalışma hakkında bilgi veren Kasapoğlu, "Korona virüs sebebiyle eğitimlerine evlerinde devam eden çocuklarımıza kıymetli muhtarlarımız aracılığıyla ulaşarak Dünya ve Türk Hikaye Klasiklerinden seçmece kitapları çocuklarımıza takdim ettik. Kitapları duyunca mutlu olan güzel çocuklarımızı görmenin keyif ve mutluluğu bize yetiyor. Merkezde bir çok çocuğumuza ulaşarak onlara kitap hediye etmeye devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE