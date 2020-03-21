Çocukları koronavirüsten korumanın yolları - Son Dakika
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Çocukları koronavirüsten korumanın yolları

6 saat önce

Çocukların parklara ve oyun alanlarına götürülmemesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr.

Çocukları koronavirüsten korumanın yolları, System.String[]

Çocukların parklara ve oyun alanlarına götürülmemesi gerektiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, "Koronavirüsün 1 metre mesafeden bulaşma ihtimali göz önüne alındığında çocuğa bakmak için eve gelecek olan kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması hastalığın bulaşma riskini artırabilir. Bu yüzden bakım verecek kişi mümkünse evinden alınmalı, çocuğun yanına geldiğinde ellerini en az 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkamalıdır" dedi.

Medicana International İstanbul Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Esma Türkmen, 10-19 yaş arasındaki hastalarda ölüm oranının yüzde 0,2 olduğunu söyleyerek, "0-9 yaş aralığında koronavirüse bağlı hiç ölüm vakası bulunmuyor. Ancak çocukların hastalığı yayma olasılıkları tüm yaş gruplarıyla aynıdır. Koronavirüsün yayılımının önlenmesi için okulların kapatılmasıyla birlikte evlere kapanan çocukların, koronavirüsten korunması kolaylaşsa da evde de pek çok önlem alınması gerekebilir" diye konuştu.

"BANYO, TUVALET VE LAVABO GİBİ YÜZEYLERİ SIKLIKLA TEMİZLEYİN"

Sosyal yaşamın kısıtlanması son derece önemli olduğunu belirten Dr. Türkmen, "Bu dönemde çocukların parklara ya da oyun alanlarına götürülmemesi gerekir. Bu dönemde çocuğa bakım verecek olan kişinin eve nasıl ulaşım sağladığı da son derece önemlidir. Koronavirüsün 1 metre mesafeden bulaşma ihtimali göz önüne alındığında eve çocuğa bakmak için gelecek olan kişinin toplu taşıma araçlarını kullanması, hastalığın bulaşma riskini artırabilir. Bu yüzden bakım verecek kişi mümkünse evinden alınmalı, çocuğun yanına geldiğinde ellerini en az 20 saniye boyunca sabunlu suyla yıkamalıdır. Henüz tuvalet eğitimi oluşmamış çocukların altları temizlendikten sonra da mutlaka eller yıkanmalıdır. Çocuğun da ellerini doğru şekilde yıkadığından emin olunmalıdır. Çocukların göz, ağız ve burunlarına dokunmalarını engellemek zor olsa da ellerini yıkamadan bunu yapmamaları gerektiği konusunda uyarmak gerekir. Ayrıca banyo, tuvalet ve lavabo gibi çocukların erişebileceği yüzeylerin sıklıkla temizlenmesi de hijyen açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

"BAĞIŞIKLIĞINI GÜÇLENDİRİN"

Virüsün düşük bağışıklık sistemine sahip kişilerde daha ağır seyrettiğini aktaran Dr. Türkmen, "Dolayısıyla çocukların, bu dönemde dengeli ve düzenli beslenmeleri ve bol bol su içmeleri gerekir. Okulların kapanmasıyla birlikte çocukların uyku düzenlerinin bozulabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Güçlü bir bağışıklık sistemi için düzenli ve yeterli uyku süresi önemlidir. Kalabalık ortamlara gidilmesi gerekiyorsa mutlaka yanınıza el dezenfektanı alın ve çocuğunuzu iyi gözleyin. Hava sirkülasyonunun yetersiz olduğu yerlere gitmeyin. Sandalye masaları kullanmadan önce kolonyalı mendille yüzeyleri temizleyin ve bunun nedenini çocuğunuza uygun bir dille anlatın" dedi.

Koronavirüsün havada asılı kalmadığını ifade eden Dr. Türkmen, yüzey temizliğinin uygun temizlik maddeleriyle yapılmasının ve evlerin sık sık havalandırılmasının önemini vurguladı. Dr. Türkmen, bebek sahibi ebeveynlere şu önerilerde bulundu:

"Yeni doğanlara da koronavirüs bulaşabileceğini göz önünde bulundurun ve mümkünse evinize ziyaretçi kabul etmeyin. Dışarıdan gelen kişilerin sizin ve bebeğinizin olduğu ortama girmeden önce mutlaka ellerini yıkamasını sağlayın. Öksüren ve hapşıran kişilerden maske takmasını isteyin."


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:00 Kaynak: DHA

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