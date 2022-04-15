Çocukları kullanarak dilenenlere karşı mücadele - Son Dakika
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Çocukları kullanarak dilenenlere karşı mücadele

15.04.2022 14:01
Çocukları kullanarak dilenenlere karşı mücadele

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan dolayısıyla ilçede çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan kişilere karşı mücadele başlattı.

Samsun'da, İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan dolayısıyla ilçede çocuklarıyla birlikte dilencilik yapan kişilere karşı mücadele başlattı.

Ramazan ayı ile birlikte sayıları artan ve köşe başlarını mesken belleyen dilencilere İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri operasyon düzenlendi. Vatandaşlara duygu sömürüsünde bulunarak rahatsız eden ve çoğunluğu başka şehirlerden ilçeye gelen dilenciler, son günlerce vatandaşları canından bezdirdi. Bu konu üzerine hareket geçen ekipler, kent merkezindeki cami ve ara sokaklarda dilencilere yönelik çalışma başlattı. Zabıta ekipleri, vatandaşların dini ve vicdanı duygularını kullanarak para toplayan 7 dilenciyi Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi'ne götürdü. Zabıta merkezinde yapılan işlemlerin ardından dilenciler uyarılırken, özellikle cami önleri ve yoğun olarak kullanılan ana arterleri mesken tutan dilencilere yönelik denetimler aralıksız olarak devam edeceği bildirildi. - SAMSUN

Çocukları kullanarak dilenenlere karşı mücadele
Çocukları kullanarak dilenenlere karşı mücadele
Çocukları kullanarak dilenenlere karşı mücadele

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Terme'de Ramazan denetimi Terme'de Ramazan denetimi Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi Küçükçekmece'de zabıta ekiplerinden Ramazan denetimi

İlkadım Belediyesi, Ramazan, Samsun, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocukları kullanarak dilenenlere karşı mücadele - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocukları kullanarak dilenenlere karşı mücadele - Son Dakika
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