Çocukları odaya kilitleyip balkondan bıçakla dehşet saçtı - Son Dakika
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Çocukları odaya kilitleyip balkondan bıçakla dehşet saçtı

05.08.2022 03:29

Çocukları odaya kilitleyip balkondan bıçakla dehşet saçtı Aksaray'da eşiyle tartıştıktan sonra 2 çocuğunu odaya kilitleyerek rehin alan şahıs elindeki bıçakla 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak adeta dehşet saçtı.

Çocukları odaya kilitleyip balkondan bıçakla dehşet saçtı

AKSARAY - Aksaray'da eşiyle tartıştıktan sonra 2 çocuğunu odaya kilitleyerek rehin alan şahıs elindeki bıçakla 4. kattaki evinin balkonuna çıkarak adeta dehşet saçtı.

Olay, Tacin Mahallesi 1872 Sokakta Efraim Çalışkan Apartmanının 4.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belirlenemeyen bir nedenle eşiyle tartışan Zülfü M. (33), tartışma sonrası bunalıma girerek 2 çocuğunu evin bir odasına kilitledi. Çocuklarını eşine vermek istemeyen şahıs daha sonra mutfaktan eline geçirdiği ekmek bıçağı ile dairenin balkonuna çıkıp bıçağı boğazına dayadı. Hem kendine bıçakla zarar vermek isteyen hem de balkondan atlayacağını belirten şahsı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzenine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs intihara teşebbüs ederken 2 çocuğu ise kilitlendikleri odanın camından korkulu gözlerle olayı izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından şahsın atlama ihtimaline karşı bina çevresinde önlemler alınırken, sağlık ekipleri her ihtimale karşı hazır bekledi. Şahsın evine giren polis ekipleri çocukları bulundukları odadan çıkarttı. Uzun süre şahısla görüşerek ikna etmeye çalışan polis ekipleri yoğun ter dökerken, şahıs 1 saat süren ikna çabası sonrası ikna edilerek balkondan indirildi. Çocuklarını rehin alıp intihar etmek isteyen şahıs ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, polis ekipleri şahsın görüntüsünün alınmaması basın mensuplarını olay yerinden uzaklaştırdı. Binanın bahçesine kadar giren polis aracına hızla bindirilen şahıs emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukları odaya kilitleyip balkondan bıçakla dehşet saçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukları odaya kilitleyip balkondan bıçakla dehşet saçtı - Son Dakika
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