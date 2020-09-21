Çocukları okula çocuk polisi götürdü - Son Dakika

Yeni tip korona virüs nedeniyle gecikmeli olarak okula başlayan anaokulu ve birinci sınıf öğrencilerini, çocuk polisi okula götürdü.

Virüs nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı gecikmeli olarak önce haftada bir daha sonra haftada iki gün şekliyle anaokulu ve birinci sınıflar için bugün başladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri de çocukların ilk günde güvenli bir şekilde okula gitmesi için denetimlerini artırdı. Polis okula gelen çocukları da karşıdan karşıya geçirip onları sınıflarına kadar götürdü. Bazı çocukları polis okul çıkışı evlerine bıraktı. Polis okul yakınındaki iş yerlerini de denetleyip, öğrenciler için sakıncalı ürünlerin satılıp satılmadığını kontrol etti. - ADANA