Çocukları okulda geleneksel oyunlarla buluşturuyorlar

Elazığ'da hayata geçirilen "Haydi Oyun Oynayalım Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk ile okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerden oluşan bir grup, yaptıkları çalışmalarla çocukları okullarında geleneksel oyunlarla buluşturuyor.

Goncalar Solmasın Derneğince çocukların okulda, "sek, sek", "mendil kapmaca", "topaç çevirme", "üç taş" gibi geleneksel oyunlar oynaması amacıyla "Haydi Oyun Oynayalım Projesi" hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, destek verdiği projede gönüllü olarak aktif görev aldı.

Gürtürk ile okul idarecileri, öğretmenler, üniversite ve lise öğrencilerden oluşan bir grup, "Bugün hangi iyiliği yaptın?" sloganıyla fırça ve boyalarla hafta sonları okulların bahçelerinde geleneksel oyunları yaşatmak için çizgi çalışması yapıyor. 1,5 ayda 8 okulda çalışmalarını tamamlayan gönüllüler grubunun hedefi kentteki tüm okulları projeyi uygulamak.

"Çocuklar rengarenk bahçeleri görünce çok seviniyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları mutlu etmek için öğretmen ve öğrencilerle her hafta sonu bir araya gelerek bir okulun bahçesinde boya çalışması yaptıklarını söyledi.

Farkındalık sağlamaya çalıştıkları proje ile Elazığ'daki okulların bahçelerini çocukların daha iyi kullanabileceği alanlara dönüştürmek istediklerini ifade eden Gürtürk, "Gönüllülerimizle hafta sonları fırça sallıyoruz. Çocuklar okullarına geldiklerinde rengarenk bahçeleri görünce çok seviniyor, büyük mutluluk duyuyorlar. Hedefimiz tüm okullarımıza bu çalışmaları yaymak." dedi.

Gürtürk, tam gün eğitim ile okullarda teneffüs süresinin arttığına işaret ederek, çocukların bu sürede daha iyi ve verimli zaman geçirebilmeleri için bu tür çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Çocukların geleneksel oyunlarla birlikte hareket etme, grup ruhunu geliştirme imkanı da bulduğunu anlatan Gürtürk, bu çalışmaları her ay birkaç okulda sürdüreceklerini belirtti.

"Oyun çocuk için yeme, içme kadar önemli"

Goncalar Solmasın Derneği Başkanı Hacı Ormanoğlu da öğretmenlik mesleğinin yanı sıra kurduğu dernek ile minik yüreklere dokunmaya çalıştığını aktardı.

Projede ilk olarak 23 okul belirlediklerini aktaran Ormanoğlu, "Buradaki ekibimiz tamamen gönüllülerden oluşuyor. Hafta sonları herkes fedakarlık yaparak, çocuklarımızı mutlu etmek için okullarda gönüllülük esasıyla çalışma yapıyor." diye konuştu.

Ormanoğlu, yaptıkları çalışmaların önemini çocukların mutluluğundan anladığını dile getirerek, "Şimdiki çocuklar obezite riski ile karşı karşıya. Çocuklara alternatif oyunlar sunmak zorundayız. Oyun çocuk için yeme, içme kadar önemli. Kuşlar uçar, balıklar yüzer, çocuklar oyun oynar." ifadelerini kullandı.

Çocukluklarının sokaklarda oyun oynayarak geçtiğini, o zaman yaşadıkları mutluluğu bu dönemki çocukların da hissetmesini istediklerini aktaran Ormanoğlu, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız daha önce teneffüslerde sürekli koşuyor, çarpışıyorlardı. Bu çizdiğimiz çizgiler sayesinde okullarda yüzde 50 çarpışma azaldı. Çocuklar mutlu. '2023 okulda Türkiye geneli' diyerek tüm okulları bu projeye davet ediyoruz."

Projede yer alan öğretmenlerden Erdal Altunbaş, hafta sonlarını bir iyilik yaparak değerlendirmek istediklerini anlatarak, öğrenciler için faydalı olacağına inandıkları çalışmayı yapmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.

Üniversite öğrencisi Tansu Alptekin, çocukların rahat oyun oynayacakları alana kavuşması için okullarda boya ve çizim yaptıklarını dile getirerek, bu tür gönüllü etkinlilerde sürekli yer aldığını dile getirdi.

Alptekin, "Hafta sonumu çok güzel bir şekilde değerlendirmiş oluyorum. Böylelikle çocuklara ve topluma bir faydam olduğunu hissediyorum." diye konuştu.