Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;'Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı... - Son Dakika

Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı...

6 saat önce

Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı olabilirler" DÜ Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr.

Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ;"Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı olabilirler"

DÜ Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velat Şen:

"Korona virüsü çok ürküterek ve çok korkutarak anlatırsak çocuklarımızın bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir"

DİYARBAKIR - Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velat Şen, çocukların korona virüsten korunması gerektiğini belirterek, "Çocuklar erişkinlere göre bu hastalığı daha hafif atlatıyor. Ancak bu çocukların bulaştırdığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle çocuklar korona virüsün süper taşıyıcısı söz konusu olduğundan dolayı onları korumamız ve bulaştırıcılıklarını önlememiz gerekiyor" dedi.

Dicle Üniversitesi Çocuk Göğüs Hasatlıkları Hastanesi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Velet Şen, çocukların korona virüsten korunmasına ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Çocukların süper taşıyıcı olduğunu belirten Doç. Dr. Şen, "Korona virüs çocuklarda da özellikle sonbahar ve kış mevsiminde soğuk algınlığı ile kendini gösteren virüslerden biriydi. Ancak şuanda günümüzde bahse konu olan korona virüs bunun şekil değiştirmiş halidir. Yani çocuk yaş gruplarında artık bu hastalığı maalesef giderek daha sıklıkla görüyoruz. Tabi ki çocuklar erişkinlere göre bu hastalığı yani korona virüsü daha hafif atlatıyorlar ve birçoğu da bunu semptomsuz atlatıyorlar. Ancak bu çocukların bulaştırdığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle çocukların korona virüsün süper taşıyıcısı olmalarından dolayı onlar korumamız ve bulaştırıcılıklarını önlememiz gerekiyor" diye konuştu.

"Çocuklarımız için mücadele bağışıklık yollarını korumaktır"

Astım hastalığı olan çocukların ilaçlarını düzenli olarak alması gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Şen, bu hastalığı olan çocukların daha iyi beslenmesi ve şikayetlerine dikkat edilmesi gerektiğinin vurguladı. Doç. Dr. Şen, "İlkbahar döneminde astım rahatsızlığı olan çocukların şikayetleri daha da artabiliyor. Çünkü özellikle bu dönemde polen ve küf alerjileri yoğun miktarda bulunuyor. Bizim astımlı hastalardan istediğimiz şu, ilaçlarını mutlaka düzenli olarak kullanmalarıdır. Korona virüsle en önemli mücadele korunmaktır. Hastalıkta kullandığımız ilaçların gerçekten ne kadar iyi olduğunu şuanda biz hekimler olarak bilemiyoruz. Çocuk yaş gruplarında hepsini çok rahat bir şekilde kullanamıyoruz. Bu nedenle çocuklarımız için mücadelede korunmaktır, korunmanın yolları da bağışıklık sisteminden geçiyor. Çocuklarımızın bağışıklık sistemini çok dinç tutmamız lazım, bu da iyi bir uyku ve sağlıklı beslenme ile mümkün olabilmektedir" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızla kaliteli vakit geçirelim"

Çocukların ruhsal durumunun çok çok önemli olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Şen, "Dönem olarak çocuklarımız vakitlerinin büyük bir bölümünü evde geçiriyor. Bu dönemde çocukların ruhsal durumu çok çok önemli. Çünkü televizyon kanallarında ve gerekse ellerinde bulunan tablet ile telefonlarda sürekli korona virüs haberleri ile karşı karşıyadırlar. Anne ve babalarımız buradan bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen evdeyken çocuklarımızla kaliteli vakit geçirelim, onları biraz olsun bu dünyanın dışında tutalım. Tabi ki izolasyon önlemlerini oyun şeklinde anlatalım ama biz biliyoruz ki çocuklarımız ruhsal dengesi çok önemlidir. Korona virüsü çok ürküterek ve çok korkutarak anlatırsak çocuklarımıza çocuklarımızın bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir. Çocuklarla evde çok güzel aktiviteleri birlikte oyun şeklinde mutlak yapınız ve güzel havalarda izolasyon önlemine dikkat ederek çocuklarımızın maske takmasını sağlayarak site bahçesinde kendi gözetimlerinde oyun oynamalarına izin verelim ve yemek öncesi ile sonrası, oyun oynadıktan önce ve sonrasında el yıkama alışkanlığı kazandırmalarını hatırlatmak isterim" dedi.

Çocukları olan ailelere korona virüs uyarısı ; Çocukları virüsten korumazsak süper taşıyıcı...

Dicle Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:09 Kaynak: İHA

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