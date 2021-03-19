Mardinli kadınlar 'çocuklarım' diye nitelendirdikleri tablolarından kopamıyorlar - Son Dakika

Mardinli kadınlar 'çocuklarım' diye nitelendirdikleri tablolarından kopamıyorlar

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ev kadınları, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurslar sayesinde hem boş vakitlerini değerlendirip güzel vakit geçiriyorlar hem de aile bütçesine katkı sağlıyorlar. Üç boyutlu şekillendirme, rölyef tablo kursuna katılan kadınlar yaptıkları rölyef tabloları 'çocukları' olarak nitelendiriyor.

Kızıltepe'de 17 ev kadını ve aralarında üniversite öğrencisi de bulunan kursiyerler, Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslara büyük ilgi gösteriyor. Mardin İŞKUR ve Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi'nin iş birliğiyle üç boyutlu şekillendirme, rölyef tablo kursuna katılan kadınların rölyef tutkusu büyük takdir topluyor. Çoğu ev kadını olan kursiyerler, boş vakitlerini değerlendirmek, aile bütçelerine katkı sunmak için başladıkları kursta yaptıkları tabloları 'çocukları' olarak nitelendiriyor.

"Yaptıkları çalışmalardan büyük zevk alıyorlar"

Kızıltepe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş, rölyef çalışması kursuna devam eden 17 kursiyerin olduğunu söyledi. Gümüş, "Biz bu kursumuzu Mardin İŞKUR ile açarak 17 kursiyerimizle devam ettiriyoruz. Bu kursumuza gelen kursiyerlerimiz kendi yaptıkları çalışmaları gördükleri zaman çok hoşlarına gidiyor ve yaptıkları çalışmalardan büyük zevk alıyorlar" dedi.

"Her gün bayram sevinciyle geliyorum"

Yaptığı tabloları görünce büyük bir mutluluk yaşadığını belirten ev hanımı Ayten Aksoy, "Arkadaşlar Halk Eğitim Merkezi'nde kurslar var dediler. Önce meraktan geldim, ne var ne yok diye baktım. Geldiğimde rölyefi gördüm, ondan sonra kopamadım. Her gün bayram sevinciyle geliyorum, çok hoşuma gidiyor. Mutluyum, böyle çocuğum gibiler, yaptıkça elden çıkartmak istemiyorum. Hepsini evde saklamak istiyorum. Çok hoşuma gidiyor, herkesin gelmesini istiyorum, herkesin bu zevki tatmasını istiyorum" diye konuştu.