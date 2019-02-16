Son Dakika Haberleri: Çocukları Önce Sigaraya Alıştırıyorlar

Çocukları Önce Sigaraya Alıştırıyorlar

1 saat önce

Düşünce Akademisi Başkanımız Serdar DURER, Madde Bağımlılığı ile ilgili açıklama yaptı.

Çocukları Önce Sigaraya Alıştırıyorlar, System.String[]

DURER Açıklamasında şunları ifade etti; Öncelikle madde bağımlılığı ile mücadele konusunda bana destek veren herkese içtenlikle teşekkür ederim. Herkese diyorum kendi çocuklarınıza, kendi torunlarınıza, kendi yarınlarınıza lütfen sahip çıkın.

Kendini bilmez bazı kişiler bu işleri kurcalamamam gerektiğini söylemişler. Bu ve benzer şeyleri dikkatte alıp, paylaşmak gibi şeyler fıtratıma aykırı, fakat toplum olarak hep birlikte hareket etmez isek, benim gibi insanlar hedef tahtasına bırakılabiliyor. Bu durumun vahametini göstermek için yazıyorum, görüntüler paylaşıyorum. İnanın gördüklerim ömrümden ömür götürmüş. Fazla değil, altı yıl önce durumun bu seviyeye geleceğini söylediğim vakit bana gülenler olmuştu. Hatta şunu demişlerdi; YAV HOCE HEÇ BİTLİS'TE EROİN OLO? Keşke haklı çıkmasaydım.

Serdar DURER sözlerine devamla; bu zehre bir çözüm bulunmazsa, 10 yıl sonra bir savaştan daha büyük kayıplar vereceğiz. Her evden Anneler, Babalar kendi elleriyle çocuklarını toprağa gömecekler. Bu sorun sadece Bitlis'te değil, tüm yurdumuzu sarmış durumda ve çok az insan bunun farkında.

Bazıları diyor ki; bu viran ve metruk yerler olmasa bile isteyen illa bir yolunu bulup bu iletti kullanır. Benimde tespitim şu; bu viran haneler, bu metruk yerler, madde bağımlılığına davetiye çıkarıyor. İddia ediyorum bu yerler olmasaydı, bu illet bu kadar başını alıp gitmemişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:31 Kaynak: Bültenler

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