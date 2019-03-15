Son Dakika Haberleri: Çocukları Para Karşılığı Terör Kamplarına Götürüyorlardı, Yakalandılar

Çocukları Para Karşılığı Terör Kamplarına Götürüyorlardı, Yakalandılar

1 saat önce

Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, yakalandılar Diyarbakır'da, yaşları küçük çocukları para karşılığında terör örgütü PKK'nın yurt dışı kamplarına götüren çeteye operasyonDİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, küçük...

Çocukları Para Karşılığı Terör Kamplarına Götürüyorlardı, Yakalandılar, System.String[]
Çocukları para karşılığı terör kamplarına götürüyorlardı, yakalandılar
Diyarbakır'da, yaşları küçük çocukları para karşılığında terör örgütü PKK'nın yurt dışı kamplarına götüren çeteye operasyon

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, küçük yaştaki çocukları para karşılığı terör örgütü PKK'nın kamplarına götüren 3 kişi yakalandı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, aralarında 18 yaşından küçük çocukların da olduğu şahısları para karşılığında PKK/KCK terör örgütüne götürerek eleman temininde bulunan, terör örgütüne katılım yapan şahısların kimlik bilgilerini kayıt altına alan ve sahte plakalı araç temin ederek terör örgütünün yurtdışı kamplarına sevkini sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "M.A.Ö., M.Ç. ve R.E isimli 3 şahıs Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice, Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bahse konu şahıslardan, M.Ç. ve R.E. isimli teröristler soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmış, M.A.Ö. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.
Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:12 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş Erdoğan, 49 Kişinin Katledildiği Saldırı Sonrası Yeni Zelanda Devlet Başkanı ile Görüştü Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Öven Ekşi Sözlük Yazarı Hakkında İnceleme Başlatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 23:58:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukları Para Karşılığı Terör Kamplarına Götürüyorlardı, Yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]