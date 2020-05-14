Çocukları rehabilitasyon gören ailelere yardım - Son Dakika
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Çocukları rehabilitasyon gören ailelere yardım

6 saat önce

İHH İnsani Yardım Vakfı, İstanbul Gaziosmanpaşa'da evlatları rehabilitasyon gören 22 muhtaç aileye hayırseverlerin gıda ve hijyen paketi yardımlarını ulaştırdı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, İstanbul Gaziosmanpaşa'da evlatları rehabilitasyon gören 22 muhtaç aileye hayırseverlerin gıda ve hijyen paketi yardımlarını ulaştırdı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Erdem Alkoç, önce merkeze gelen muhtaç aileleri tespit ediyor ve daha sonra da yardım ulaştırılması amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı ekiplerine eşlik ederek yardımcı oluyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 200 engelli öğrencinin yardımına hayırseverler koştu. Hem rehabiliteye ara verilmesi hem de ailelerden bazılarının işten çıkartılmaları nedeniyle zor günler geçiren ailelere yardım kolileri ulaştırıldı. Ailesi rehabilitasyon merkezinde görevli İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Erdem Alkoç, önce merkeze gelen muhtaç aileleri tespit ediyor ve daha sonra da yardım ulaştırılması amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı'na başvuruyor.

Genç İHH Gönüllüsü olan Ali Erdem Alkoç'un talebi üzerine İHH, evlatları rehabilite gören 22 muhtaç aileye hayırseverlerin şefkat elini uzattı. İHH ekipleri muhtaç ailelerin kapılarını teker teker çalarak; bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, pirinç, sıvı yağ, şeker, un, makarna, tuz, çamaşır suyu, sıvı el sabunu, sabun, el dezenfektanı, ıslak mendil, hijyenik ped, çocuk bezi, bebek ve yetişkin şampuanı ulaştırdı. Kalabalık ailelere ise ikişer paket gıda ve hijyen paketi teslim edildi. Yardımların, evlatlarının rehabilitasyon gördüğü merkezin talebiyle yapıldığını öğrenen ailelerin sevinci ikiye katlandı.

"ZOR GÜNLERDE HATIRLANMAK ONLARI MUTLU ETTİ"

Yardımların dağıtımına bizzat eşlik eden Ali Erdem Alkoç, zor günlerde hatırlanmanın ailelere mutluluk verdiğini ifade etti. Çoğu ailenin normal zamanlarda da ekonomik zorluklar çektiğini, pandemi süreciyle birlikte onlar için yaşamın daha da zorlaştığını hatırlatan Alkoç, tüm bunların yanı sıra çocukların da rehabilitasyona devam edememelerinden dolayı ailelerin iyice olumsuz etkilendiklerini söyledi.

Ali Erdem Alkoç, "Ailem, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yakından ilgilendiği için ben de bu vesileyle engelli öğrencilerimizle münasebet içerisindeyim. Korona virüs sürecinde okullar ve rehabilitasyon merkezleri kapatılınca onlardan uzak kaldık. Bu yüzden onların durumunu kontrol etmek istedik. Önce öğrencilerimiz üzerinden bir liste hazırladık. Bu süreçte işten çıkarılan, ailesi zor durumda olan, yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit ettik. Genç İHH'da gönüllü olduğum için İHH'ya başvurdum. Başvurumuz sonucu kumanyalarımızı hep beraber hazırlayarak listemizdeki 22 aileye beraber dağıttık. Onları görmüş olduk. Bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamış olduk" dedi.

"HOCALARINI HATIRLADILAR VE GERÇEKTEN MUTLU OLDULAR"

Alkoç, açıklamalarını şöyle tamamladı: "Hem okula gitmedikleri bu süreçte evde canları sıkıldığı için onları tekrar görmek, biraz olsun yüzlerindeki tebessüme sebep olabilmek bizim için çok mutluluk verici bir olaydı. Engelli öğrencilerin bu rehabilitasyon merkezlerinde gördükleri eğitim onların rahatlamasına birçok yönden sebep oluyor: Dışarıya, farklı bir alana çıkmalarına; arkadaşlarıyla ve hocalarıyla iletişim kurarak gelişmelerine, eğlenmelerine ve ailelerinin dinlenmelerine. Bu eğitimden uzak kaldıkları için biz de çok üzgündük. Çünkü aileler, evde karantinada zor durumda kalabilirlerdi. Bizi görünce rehabilitasyon merkezimizi, okulumuzu hatırladılar. Hocalarını hatırladılar ve gerçekten mutlu oldular. Normalleşecek günlerin yakın olduğunu hatırladılar. Bu hayır kervanında olanlardan, şoföründen dağıtım görevlisine kadar herkesten Allah razı olsun, Rabb'im emeklerini zayi etmesin inşallah."

(İHA)

Çocukları rehabilitasyon gören ailelere yardım

İnsani Yardım Vakfı, Gaziosmanpaşa, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:05 Kaynak: İHA


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