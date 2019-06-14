Son Dakika Haberleri: Çocukları sevindirmek istedi, ağaca hediyeler astı
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Çocukları sevindirmek istedi, ağaca hediyeler astı

1 saat önce

Batman'ın Kozluk ilçesinde mahalledeki çocukları sevindirmek isteyen bir vatandaş çam ağacına cips ve çubuk krakerler asarak çocuklara sürpriz yaptı.

Çocukları sevindirmek istedi, ağaca hediyeler astı, System.String[]
Batman'ın Kozluk ilçesinde mahalledeki çocukları sevindirmek isteyen bir vatandaş çam ağacına cips ve çubuk krakerler asarak çocuklara sürpriz yaptı.

Akşam yemeklerini yiyen çocuklar oyun için sokağa çıktıklarında kendileri için hazırlanan sürpriz ile karşılaşınca büyük sevinç yaşadı. Sevdikleri yiyecekleri ağaçtan koparan çocuklar ağaçtaki yiyeceklerle karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çocukların sevinçleri ile sevindiklerini belirten ismini vermek istemeyen hayırsever vatandaş, çocukların gelecekleri olduğunu onları her daim mutlu etmeleri gerektiğini söyledi. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
Kozluk, Batman, Güncel
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