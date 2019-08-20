Son Dakika Haberleri: Çocukları sıcaktan bunalan baba evinin önüne seyyar havuz yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Çocukları sıcaktan bunalan baba evinin önüne seyyar havuz yaptı

34 dakika önce

Mardin'de çocukları aşırı sıcaktan bunalan Serhan Cebeci, köyde bulunan evinin önüne seyyar havuz yaptı.

Çocukları sıcaktan bunalan baba evinin önüne seyyar havuz yaptı, System.String[]
Mardin'de çocukları aşırı sıcaktan bunalan Serhan Cebeci, köyde bulunan evinin önüne seyyar havuz yaptı.

Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Zeytinli köyünde yaşayan 8 çocuk babası Serhan Cebeci, 45 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan çocukları için ilginç bir çözüm geliştirdi. Cebeci, evinin önüne getirdiği briket ve naylon çadırları demirlerle birleştirerek seyyar havuz yaptı. Tarlayı suladığı borularla havuzu dolduran baba Cebeci'nin hazırladığı havuzda çocukları serinliğin keyfini çıkarıyor.

8 çocuğu ve 3 torunu olan Serhan Cebeci, "Çocukların sıcaklara dayanamadığını gördüm ve evin bahçesine bu yöntemle havuz yaptım. Çocukların havuza girip serinlemesini istedim. Zaten elimde olan malzemelerdi, havuz yaklaşık 150 liraya mal oldu. Çocuklar yüzdükçe ben mutlu oluyorum" dedi.

Çocuklardan Mahmut Cebeci de babasına teşekkür ederek havuza girdiklerinde serinlediklerini söyledi. - MARDİN
Yeşilli, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan HDP'li belediyelere kayyum atanmasına tepki
Down sendromlu çocuk, okulda cinsel saldırıya uğradı AB'den kayyum tepkisi: Demokratik sonuçlara olan saygıyı sorgulattığı için ciddi kaygı verici Son dakika: Kayyum kararıyla ilgili Soylu'dan ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 10:50:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukları sıcaktan bunalan baba evinin önüne seyyar havuz yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]