Son Dakika Haberleri: Çocukları sıcaktan bunalan baba evinin önüne seyyar havuz yaptı
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Çocukları sıcaktan bunalan baba evinin önüne seyyar havuz yaptı

1 saat önce

Çocukları sıcaktan bunalan baba evinin önüne seyyar havuz yaptıMARDİN - Mardin'de çocukları aşırı sıcaktan bunalan Serhan Cebeci, köyde bulunan evinin önüne seyyar havuz yaptı.

Çocukları sıcaktan bunalan baba evinin önüne seyyar havuz yaptı
MARDİN - Mardin'de çocukları aşırı sıcaktan bunalan Serhan Cebeci, köyde bulunan evinin önüne seyyar havuz yaptı.
Mardin'in Yeşilli ilçesine bağlı Zeytinli köyünde yaşayan 8 çocuk babası Serhan Cebeci, 45 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan çocukları için ilginç bir çözüm geliştirdi. Cebeci, evinin önüne getirdiği briket ve naylon çadırları demirlerle birleştirerek seyyar havuz yaptı. Tarlayı suladığı borular ile havuzu dolduran baba Cebeci'nin hazırladığı havuzda çocukları serinliğin keyfini çıkarıyor.
8 çocuğu ve 3 torunu olan Serhan Cebeci, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kentte sıcaklığın 45 dereceyi bulduğunu söyledi. Cebeci, "Çocukların sıcaklara dayanamadığını gördüm ve evin bahçesine bu yöntemle havuz yatım. Çocukların havuza girip serinlemesini istedim. Zaten elimde olan malzemelerdi, havuz yaklaşık 150 liraya mal oldu. Çocuklar yüzdükçe ben mutlu oluyorum" dedi.
Çocuklardan Mahmut Cebeci ise babasına teşekkür ederek havuza girdiklerinde serinlediklerini söyledi.
Yeğenlerden Hamdullah Cebeci amcasına bu havuz için teşekkür ederek havuzun çok güzel olduğunu söyledi.
Yeşilli, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:53 Kaynak: İHA
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