Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğlunu silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Ramazan Bahçıvan, oğlu Fatih ve Gökhan ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı. Büyüyen kavgadan silahına sarılan baba iki oğlunu kurşuna dizdi. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih Bahçıvan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Komşuda saklanan baba gözaltına alındı

İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan Bahçıvan, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.