Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

13.06.2022 23:36
Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğlunu silahla vurdu.

Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da çocukları tarafından bıçaklanan baba, iki oğlunu silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğeri ise tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. Ramazan Bahçıvan, oğlu Fatih ve Gökhan ile iddiaya göre, para yüzünden tartıştı. Tartışma sonrası iki kardeş babalarını bıçakladı. Büyüyen kavgadan silahına sarılan baba iki oğlunu kurşuna dizdi. Ağır yaralanan kardeşler olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatih Bahçıvan, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökhan'ın durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Komşuda saklanan baba gözaltına alındı

İki oğlunu silahla vurduktan sonra komşuda saklanarak kaçmaya çalışan baba Ramazan Bahçıvan, polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan baba, karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da baba, iki oğluna kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da baba, iki oğluna kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı Şanlıurfa'da babalarının silahla vurduğu kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:12 Hande Erçel Kaan Yıldırım sorusuna yanıt verdi: Hayatımda kimse yok
23:11 Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu şampiyonluk sonrası açıklama yaptı: Taraftarımızla birlikte kutlamak isterdik ama onlar bizi hissediyor
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:41:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çocukları tarafından bıçaklanan baba kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement