Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa götürülen Şırnaklı annelerden teröre tepki - Son Dakika

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya karşı yapılan "Edi Bese" (Artık Yeter) yürüyüşüne katılan anneler, terörün bitmesini ve evlatlarına kavuşmayı istediklerini belirtti.

Şehir merkezinde düzenlenen yürüyüşün ardından gazetecilere açıklamada bulunan Hamdiye Aslan, oğlu Doğan Aslan'ın 14 yaşında dağa götürüldüğünü vurgulayarak, terör örgütünün adeta yüreğini bedeninden kopardığını ifade etti.

"Yüreğime ve evime ateş düşürdüler." diyen Aslan, şunları kaydetti:

"Daha oğlum toydu, bir şey bilmiyordu, ne hakları vardı evladımı bizden kopardılar. Ben daha yavruma doymadan benden kopardılar, bu 5 yıldır sesini bile duymadım. Oğlumu bana versinler, 14 yaşında biri silahtan ne anlar? Bugün kadınlar olarak bu kanın durması, artık anaların ağlamaması için sesimizi duyurmak adına yürüyüşe destek verdik. Artık polis, asker, sivil ölmesin, bu kan dursun istiyoruz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Bunu haykırmak için buradayız."

Oğlunu tarlalarda çapa yaparak zor şartlarda büyüttüğünü dile getiren Aslan, üzüntüden guatr hastası olduğunu söyledi.

Çocuklarının dağa götürülmesinde HDP'nin sorumluluğu olduğunu dile getiren Aslan, "HDP, PKK'nın sivil elemanıdır. Bunlar bizim aramızda, parti olarak onlara hizmet ediyor, benim çocuklarım gibi çocukları dağa götürüp onlara teslim ediyor." ifadelerini kullandı.

Annelerden Emine Üstek de oğlu Metin Üstek'in 6 yıl önce dağa götürüldüğünü, bugün yaptıkları yürüyüşle artık anaların gözyaşlarını dindirmek istediklerini kaydetti.

"Artık benim gibi analar ağlamasın, çocuklar dağa kaçırılmasın, kimse ölmesin istiyoruz." diyen Üstek, terör örgütü PKK'nın elini çocukların üzerinden çekmesi gerektiğini dile getirdi.

Annelerden Sekine Kartal ise oğlu Veysi Kartal'ın 5 yıl önce İdil'de yaşanan çukur eylemleri sırasında mahalleden alınarak dağa götürüldüğünü, o günden bu yana evlerinde huzur kalmadığını söyledi.

Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelere destek verdiğini aktaran Kartal, "Sağlık sorunlarım nedeniyle onlardan ayrılmak zorunda kaldım. Onları buradan selamlıyorum ve yanlarında olduğumu söylüyorum. Çocuklarımızın bizlere verilmesini istiyoruz." diye konuştu.