Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin yaşadığı acı yürek burkuyor - Son Dakika

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin yaşadığı acı yürek burkuyor

21.05.2021 11:47
Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin yaşadığı acı yürek burkuyor, System.String[]

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin, evlatlarından ayrı geçirdikleri sürede yaşadıkları acı yürek burkuyor.

Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin, evlatlarından ayrı geçirdikleri sürede yaşadıkları acı yürek burkuyor.

Evlatlarından koparılan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP Van İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu birçok ailenin evladına kavuşması sayesinde umutlanan diğer aileler de Van'daki eyleme katılarak çocuklarına sarılacakları günün hayaliyle yaşıyor.

"Kızımı istiyorum, beni duyuyorsa kaçıp gelsin, adalete teslim osun"

Hakkari'den 6 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Hatice için eylem yapan Nazlı Aslan da evladından geriye kalan fotoğrafa sarılarak acısını dindirmeye çalışıyor.

Aslan, AA muhabirine, yıllardır kızını aradığını ancak ondan hiçbir haber alamadığını anlattı.

Kızını arayan eşi Kadir Aslan'ın 3 yıl önce PKK'lılar tarafından Oğul köyü yakınlarında başından vurularak öldürüldüğünü belirten anne Aslan, şunları kaydetti:

"Kızım için eyleme katıldım. Kızımı 6 yıl önce lise birinci sınıfta okurken kaçırdılar. Babasını da kızını aradığı için 3 yıl önce sebepsiz yere öldüler. Her yerde hakkımı arıyorum. Ölünceye kadar evladımın ve eşimin akıbetini öğrenmek için mücadele edeceğim. Çünkü çok büyük bir acı yaşattılar bize. Hem kızımı kaçırıp hem de eşimi öldürdüler. Allah bunu kabul eder mi? Bu nasıl bir vicdan, nasıl bir adalet? Suçsuz yere eşimi katlettiler. Bana ve çocuklarıma büyük bir acı yaşattılar. Kızımı istiyorum, kızım beni duyuyorsa kaçıp gelsin, adalete teslim osun."

"Ne gecem gece ne gündüzüm gündüz"

Oğlu 5 yıl önce 14 yaşındayken Kur'an kursundan kaçırılan Zümrüt Salim de PKK'lıların hafız olmak isteyen evladının hayallerini çaldığını söyledi.

Çocuğuna teslim olması çağrısında bulunan gözü yaşlı anne, "Kur'an okurken kaçırıp PKK'lılara teslim ettiler. Oğlumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Onu almadan onlara huzur vermeyeceğim. Bizden ne istiyorlar, bu zulüm niye? Oğluma sesleniyorum, beni duyuyorsan gel, hasretimi görüyorsun. Perişan haldeyim. Ne gecem gece ne gündüzüm gündüz, yüreğim yanıyor." şeklinde konuştu.

Oğlu 7 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılan Saliha Mert de aile sayısıyla arkalarındaki desteğin de sürekli arttığını dile getirdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuklarını belirten Mert, annelerin bu mücadelelerini mutlaka kazanacağını kaydetti.

Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin yaşadığı acı yürek burkuyor
Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin yaşadığı acı yürek burkuyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan annelerin yaşadığı acı yürek burkuyor - Son Dakika


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