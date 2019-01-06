Son Dakika Haberleri: Çocukları Üşümesin Diye 'Çadır Durak' Yaptı

Çocukları Üşümesin Diye 'Çadır Durak' Yaptı

33 dakika önce

MUŞ merkeze bağlı Mercimekkale köyüne 3 kilometre uzaklıkta oturan Yakup Engin (37), okula giden çocuklarının yolda servis aracını beklerken üşümemesi için çadırdan durak yaptı.

Çocukları Üşümesin Diye 'Çadır Durak' Yaptı, System.String[]
MUŞ merkeze bağlı Mercimekkale köyüne 3 kilometre uzaklıkta oturan Yakup Engin (37), okula giden çocuklarının yolda servis aracını beklerken üşümemesi için çadırdan durak yaptı. Engin, soğuk günlerde çadırda tenekede ateş yakarak çocuklarının ısınmasını sağlıyor.

?Mercimekkale köyüne 3 kilometre uzaklıktaki araziye yaptırdıkları evde yaşayan Yakup Engin, soğuk geçen kış döneminde okula giden çocuklarının 200 metre ilerideki yolda servis beklerken üşümemesi için ilginç bir yönteme başvurdu. Yeşilova Beldesi'nde okuyan çocukları Ömer (11) ve Ali (12) üşümesin diye çadırdan durak yaptı. Çocuklar için çadırda tenekede ateş yakan Yakup Engin, yola durak yapılması için yetkililerden talepte bulundu. 

Beldede okuyan çocuklarının taşımalı sistemden yararlandığını, ancak oğlu Abdullah (9) ile yeğenleri Hilal (9) ve Bülent'in (8) Mercimekkale köyündeki okula yaya olarak gittiğini söyleyen Yakup Engin, "Çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. 6 yıldan beri aile olarak köyün dışında yaşıyoruz. Devlet sağ olsun, çocukların eğitimi için gereken yardımı yapıyor. Ancak biz 3 kilometre uzaklıktaki köy okuluna giden çocuklarımızın da taşımalı eğitimden yararlanmasını istiyoruz" dedi.

Yeşilova beldesindeki okulda 5'nci sınıfta okuyan Ömer Engin ise, kış aylarında soğuktan korunmak için daha sağlam bir durak istediklerini söyledi.

- Muş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:08 Kaynak: DHA

Yeşilova, Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan'da Boşanma Davası Açılan Kadınlara SMS Gönderilecek Kanserle Mücadele Eden Esma Esad'ın Yeni Fotoğrafları Yayınlandı

Ünlü İsimler, Babası Tarafından Dövülerek Öldürülen Mertcan İçin Sessiz Kalmadı AK Parti İl Başkanı: AK Parti, MHP'yi Kendi İçinde Minimize Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 10:41:46. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukları Üşümesin Diye 'Çadır Durak' Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]