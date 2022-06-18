Çocukları YKS'ye giren aileler de sınav heyecanı yaşadı - Son Dakika
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Çocukları YKS'ye giren aileler de sınav heyecanı yaşadı

18.06.2022 12:22

Başkentte, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) geç kalan adaylar, salonların bulunduğu binalara alınmadı, yakınları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde heyecanla beklediler.

Başkentte, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) geç kalan adaylar, salonların bulunduğu binalara alınmadı, yakınları sınava giren aileler ise okul bahçelerinde heyecanla beklediler.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

Sınava Ankara'da girecek adaylar, sabah erken saatlerden itibaren salonların bulunduğu okullara geldi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde sınava girecek adaylar, kimlik kartı ve giriş belgelerini göstererek salonlara alındı.

"Koştuk ama yetişemedik"

Adaylardan bazıları, son dakikada yetişebilmek için yoğun çaba harcarken, geç kalanlar ise binalara alınmadı.

Kapıdan geri dönen Cenk Bahçe, sınava kendisini denemek için girmek istediğini, ancak trafikten dolayı geç kalınca salona alınmadığını söyledi.

Bahçe, "Kötü bir şey. Üç dakika geç kalmışız. Koştuk ama yetişemedik. Görevlilere rica ettik. Ama onlar da netice de işlerini yapıyorlar, 'kural böyle alamayız' dediler." ifadelerini kullandı.

Çocuklarını sınava getiren aileler de bahçede bekleyerek dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Tayfun Çelen, kızının sınava çok çalıştığını ve aile olarak son bir haftayı çok heyecanlı geçirdiklerini söyledi. Çelen, sınavın kızından daha önemli olmadığını, bu sene başarılı olamaması halinde, seneye bir daha deneyebileceğini ifade etti.

"Evden çıkarken okunmuş şeker verdik"

Anne Nilüfer Kutlu ise oğlunun sınava liseye başladığından bu yana hazırlandığını belirterek, onun adına duyduğu heyecanı dile getirdi.

Sınav süresince dua edeceklerini kaydeden Kutlu, "Evden çıkarken okunmuş şeker verdik, evden sağ ayağımızla çıktık, arabada bir selfimiz var klasik, onu çekindik. Bunların bize uğur getireceğine inandık." dedi.

Ümran Keskin de sınava giren kızından daha fazla heyecan yaşadığını, güzel sonuç beklediğini söyledi. Sınava hazırlık sürecinde yaptıklarını anlatan Keskin, "Perşembe gününden beri güzel güzel okunmuş sular içiriyorum. Pirinç ve üzüm yedirdim dualarla." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukları YKS'ye giren aileler de sınav heyecanı yaşadı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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