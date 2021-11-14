Kendilerinden küçük çocukları yumruk yumruğa kavga ettirip: "Vur vur " tezahüratı yaptılar - Son Dakika

Kendilerinden küçük çocukları yumruk yumruğa kavga ettirip: "Vur vur " tezahüratı yaptılar

Çocukların tehlikeli eğlencesi tepki çekti

Kavga ettirilen iki küçük çocuk yumruk ve tekme ile birbirlerine vurdu

ANTALYA - Antalya'nın Serik İlçesi'nde kendilerinden küçük iki çocuğu dövüştüren grup, çocuklar yumruk yumruğa kavga ederken, "Vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi, aslanıma benim. Vursana oğlum" tezahüratları yaptı. Video izleyenler tarafından büyük tepki çekti.

Olay Serik İlçesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; site önünde oynayan çocuklar kendilerinden ufak iki gençten kavga etmelerini istedi. Abilerinin ısrarı ile kavga eden çocuklar, birbirlerine acımasızca yumruk ve tekme ile saldırdı. O sırada gençlerin, "Vur vur, kim vurursa o kazanır. Haydi Polat, aslanıma benim. Vursana oğlum" tezahürat yaptıkları görüldü.

Çocuklar o anları cep telefonu ile kayda alarak sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Aileler ve izleyenler tarafından büyük tepki çeken görüntüler, kısa sürede kaldırıldı.