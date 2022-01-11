Üye Girişi
ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - Kübra'nın 14 yıllık "koruyucu meleği" Selda öğretmen - Son Dakika

ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - Kübra'nın 14 yıllık "koruyucu meleği" Selda öğretmen

11.01.2022 11:04
ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - Kübra'nın 14 yıllık "koruyucu meleği" Selda öğretmen

Amasya'da sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayınca 1 yaşındaki Kübra'nın koruyucu ailesi olan ve bir süre sonra eşi vefat eden İngilizce öğretmeni Selda Süren Teymur, Kübra'ya hem annelik hem babalık yapıyor.

Amasya'da sağlık sorunları nedeniyle çocuk sahibi olamayınca 1 yaşındaki Kübra'nın koruyucu ailesi olan ve bir süre sonra eşi vefat eden İngilizce öğretmeni Selda Süren Teymur, Kübra'ya hem annelik hem babalık yapıyor.

Evlendikten 5 yıl sonra biyolojik olarak çocuk sahibi olamayacaklarını öğrenen Selda ve Oğuz Teymur çifti, evlat edinmeye karar verdi. Başvurdukları Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerince koruyucu aile sistemi anlatılan çift, öneriye sıcak baktı.

Başvurularının ardından işlemlerin tamamlanmasıyla Teymur çifti, kendilerinin evlat, henüz 1 yaşındaki Kübra'nın ise aile hasretini dindirecek yeni yaşamlarına 14 yıl önce "merhaba" dedi. Koruyucu aile olduktan yaklaşık 4 yıl sonra eşini bir rahatsızlık sonucu kaybeden İngilizce öğretmeni Selda Süren Teymur, o günden itibaren Kübra'nın hem annesi hem de babası oldu.

Anne-kız sevgisine dayalı aile kavramının değer kazandığı iki kişilik bir hayat kuran Kübra ile Selda öğretmen, aynı zamanda birbirlerinin en iyi arkadaşı.

Selda Süren Teymur, koruyucu aile olduktan sonra hayatındaki değişimleri AA muhabirine anlattı.

"Birbirimize tutunarak yürüyoruz bu yolda"

Koruyucu ailelik başvurusu yaptığında herkes gibi endişeler taşıdığını dile getiren Teymur, "Aslında evlat edinmek için gittik kuruma, orada koruyucu aile sistemini öğrenince koruyucu aile olarak başvurumuzu yaptık. Koruyucu ailelikte süreç biraz daha hızlı ilerlediği için Kübra çok kısa sürede ailemize katıldı. Evimize neşe geldi." dedi.

O günden bu yana Kübra odaklı bir hayat sürdüğüne işaret eden Teymur, "Annelik çok farklı bir duygu. Kübra benim hayata tutunma yolum. Özellikle eşimi kaybettikten sonra bir kale oluşturduk kendimize ve birbirimize tutunarak bu yolda yürüyoruz. Öyle büyük bir şans ki bir çocuğun yetişmesini, büyümesini izlemek. Bu duyguyu hiçbir kan bağınız yokken, hiçbir mecburiyetiniz yokken geliştirmek mucizevi bir şey." ifadelerini kullandı.

Teymur, yuvada o zaman 12 aylık bir bebek olan Kübra ile ilk tanıştığı anı unutamadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Doğurduğunuz çocuğa fıtraten bağlısınız zaten ama hiçbir kan bağı olmayan çocuğa böyle bir sevgi duyacağınızı bir başkası söylese inanmazsınız belki de, ama coşa coşa seviyorum, anlatamam. Kübra artık büyüdü, ayrı bir hayatı var ama ben onu okuldan gelene kadar özlüyorum. Yaşı büyüdükçe pamuk pamuk bir ilişkimiz oldu, daha güzel bir hal aldı. Belki paylaşımlarımız daha çok arttığı için. Önceden hep verişti, şimdi o sevginin karşılığını gördüğüm için belki de."

Koruyucu aile olmak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Teymur, "Bize gelen sorular hep şöyledir; 'Başkasının çocuğunu sevebilir miyim?'. Aslında bu dünyada başkasının çocuğu diye bir şey yok, çocuk çocuktur. Siz hangi çocuğun bakım vereniyseniz, o çocuk sizin için özel oluyor. O yüzden kimsenin böyle bir kaygıyla geri durmasını açıkçası anlamlandıramıyorum. Şu an çocuk sahibi olamadığı için hastane kapılarında çözüm arayan, üzülen her kadını tutup şöyle sarsıp, 'Kendine gel, bir sürü çocuk var anne bekleyen' demek istiyorum." diye konuştu.

"En yakın dostum, en yakın arkadaşım annem"

Lise öğrencisi Kübra ise kendini çok şanslı hissettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Annem benim için çok emek verdi. Koruyucu ailenin çocuğu olduğunda daha çok emek harcanıyor. Bu emeğin karşılığında sadece sevgi alıyorsun, bu yüzden annemi çok seviyorum. Şimdi en yakın dostum, en yakın arkadaşım annem. Birlikte çok güzel zaman geçiriyoruz, aktiviteler yapıyoruz, iki sırdaş gibi dertleşiyoruz. Her günümüz dolu dolu geçiyor. Ona her şey için teşekkür ederim."

YORUMLAR
500

İngilizce, Amasya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - Kübra'nın 14 yıllık 'koruyucu meleği' Selda öğretmen - Son Dakika


Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde ikinci ayrılık! Sinan Akçıl: Evden ayrıldım Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl ilişkisinde ikinci ayrılık! Sinan Akçıl: Evden ayrıldım         
13:56
Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı         
13:54
Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı         
13:26
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı         
12:55
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı Kılıçdaroğlu'nun 'bedava elektrik' vaadi, CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin meclisini karıştırdı         
11:36
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50

Son Dakika Haberleri
13:54 Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı
13:54 Ahmet Çalık'ın vefatının ardından gözler TFF'de! Konyaspor erteleme başvurusunu yaptı
13:41 Teoman, oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı: Kızı tanımıyorum bile
13:26 Köpekleri uzaklaştırmak için eline tüfek alan 12 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep oldu
13:26 Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı
13:04 Milyonlar çıkacak kararı bekliyor! Meclis'te gündem yeni memur ve emekli zamları
12:57 Türk futbolundan bir Ahmet Çalık geçti! G.Birliği'nde başlayan kariyerin kazayla son bulan hikayesi
12:55 Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle mi gitti? İddialar Meclis'e taşındı
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 14:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - Kübra'nın 14 yıllık "koruyucu meleği" Selda öğretmen - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement