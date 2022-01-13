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ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - İki çocuk sahibi çift, evini yuvadaki bir çocuğa da açtı - Son Dakika

ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - İki çocuk sahibi çift, evini yuvadaki bir çocuğa da açtı

13.01.2022 10:59
ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - İki çocuk sahibi çift, evini yuvadaki bir çocuğa da açtı

Edirne'de koruyucu aile olup bir çocuğa yuvasını açan 2 çocuk sahibi çift, çevrelerindeki iki ailenin de koruyucu aile olmasına vesile oldu.

Edirne'de koruyucu aile olup bir çocuğa yuvasını açan 2 çocuk sahibi çift, çevrelerindeki iki ailenin de koruyucu aile olmasına vesile oldu.

Ticaretle uğraşan Yılmaz Arda, 2014 yılında müşterisi aracılığıyla öğrendiği koruyucu aile modelini eşi İlknur Arda'ya anlattı.

Arda çifti, koruyucu aile olmaya karar vererek gerekli müracaatı yaptı. Yaklaşık 6 ay sonra çift, 3 yaşındaki bir erkek çocuğun koruyucu ailesi oldu. 8 yıldır koruyucu ailesiyle yaşayan çocuk, sıcak aile ortamında büyüyor.

Yılmaz Arda, AA muhabirine, koruyucu ailesi oldukları oğullarına çok alıştıklarını belirterek, "Ben kendi çocuklarımla oyun oynamadım ama bu çocuğumla oyun oynuyorum. Kokusunu bile seviyorum. Hiç de bırakmayı düşünmüyorum. Allah ömür verdiği sürece bakacağım. O da bizi seviyor, anne baba kabul ediyor." dedi.

Oğlunun kendisine ilk kez "baba" dediğinde heyecanlandığını ifade eden Arda, "Koruyucu ailesi olduğumuz zaman alışverişin ardından nehir kenarına gezmeye gitmiştik, suya taş atıyordu. 'Babam geri gel suya yaklaşma' dedim. Döndü bana baktı, 'Sen baba mısın?' dedi. Baba kavramını bilmiyordu." diye konuştu.

Başka ailelere de koruyucu aile modelini önerdiklerini belirten Arda, "Bizden görerek çevremizdeki 2 aile de koruyucu aile oldu. Bir arkadaşım da evlat edinmek için müracaat etti, cevap bekliyor. Koruyucu ailenin Türkiye'de yaygınlaştırılması lazım." ifadelerini kullandı.

"Ben seni doğurmadım ama kalbimde büyüteceğim"

Anne İlknur Arda da çocuğu ilk gördüğünde çok heyecanlandığını, onun üçüncü evladı olduğunu söyledi.

Evdeki ilk gecelerinde birlikte uyuduklarını anlatan Arda, "Ona 'Seninle uyuyabilir miyim?' dedim, 'Tabii anne' dedi. Beraber uyuduk. 'Ben evime gitmek istiyorum' dedi. Burası senin evin artık, sen benim oğlumsun dediğimde, 'Beni sen mi doğurdun?' dedi. 'Ben seni doğurmadım ama kalbimde büyüteceğim dedim. Böyle başladı." dedi.

Arda, koruyucu aile olduklarında 7 yaşında olan küçük oğullarının ailelerine katılan çocuğa ağabeylik yaptığını, birlikte güzel vakit geçirdiklerini aktardı.

Oğullarının kreşteki ilk Anneler Günü etkinliğini unutmadığını vurgulayan Arda, şöyle devam etti:

"Bizi gördüğünde oğlum çok mutlu oldu. Öğretmenlerine 'Annem gelmiş, bu benim annem, bu benim babam, bakın bu abim' diyerek hep bizi gösterdi. Çocukların böyle etkinliklerde ailesinin olmasının önemini ben daha çok anladım. Kayahan'ın bir şarkısı çalındı ve ben ağlamaya başladım. O çocuğun gözündeki mutluluğu, kalbinin atışını bile hissettim. Böyle etkinliklerde her çocuk anne ve babasını yanında istiyor. Herkesin bu çocuklara sahip çıkmasını isterim. Bu çocukların da bir anne babası olsun, ailesi olsun, abileri ablaları olsun. O duyguyu tatsın bu çocuklar."

Arda, koruyucu aile olmasına vesile oldukları arkadaşlarıyla görüştüklerini, çocukların aile ortamına kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Onlara da vesile olduk. Onlardaki mutluluğu görünce biz daha mutlu oluyoruz. Her çocuğa bir aile olmasını isterim. Devletimiz burada her şeylerine yardımcı oluyor ama aile ortamı gibi olmuyor." diye konuştu.

Koruyucu aile sayısı 68'e ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da korunma ihtiyacı olan çocukların her türlü ihtiyaçlarını kurumsal hizmetlerle karşılamalarına rağmen aile ortamında verilecek imkanları sağlayamadıklarına işaret etti.

Yaptıkları çalışmalar sonrası Edirne'de koruyucu aile sayısının arttığını ifade eden Özbaş, şunları kaydetti:

"7-8 yıl önce 2 olan koruyucu aile sayımız bugün son yapılan çalışmalarla 68'e ulaştı. Koruyucu ailelerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bizim evlatlarımıza anne oldular, baba oldular. Evlerini ve yüreklerini açtılar. Kurumsal bakımdaki çocuklarımızın hepsinin aile ortamında yetişmesini istiyoruz. 200'e yakın korunma tedbir kararı olan çocuğumuz var. Çocuklarımız aile sevgisini görsün, aile şefkatini yaşasın, aile ortamında büyüsün istiyoruz. Koruyucu ailelerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz."

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Türkiye, Edirne, Çocuk, Baba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - İki çocuk sahibi çift, evini yuvadaki bir çocuğa da açtı - Son Dakika
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