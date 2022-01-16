ÇOCUKLARI YUVAYA KAVUŞTURAN MODEL: KORUYUCU AİLE - Çocuk özlemini önce koruyucu aileyle sonra Nida'yla dindirdiler - Son Dakika

Muğla'da, koruyucu aile olup bir çocuğa yuvasını açan çift, çevrelerindeki ailelerin de koruyucu aile olmasına vesile oluyor.

Ankara'da tiyatro ve sanat organizasyonları işiyle uğraşan Necip Hamalı ve eşi, çocuklar için düzenlenen bir organizasyonda Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği ile tanıştı. Burada koruyucu aile olmaya karar veren Necip ve Emine Hamalı çifti, ilk başta kız çocuk istese de yetkililerle yaptıkları görüşme sonucu 45 günlük bir erkek çocuğun koruyucu ailesi oldu.

"Yusuf" isimli çocuğun 4,5 yıldır koruyucu ailesi olan çift, iki yıl sonra dünyaya gelen kızları Nida ile hayatlarını aile sıcaklığında sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hamalı çiftinin koruyucu aile olmasından etkilenen bekar arkadaşları da koruyucu aile olarak başka çocukların geleceğe ümitle bakmasına vesile oluyor.

Anne Emine Hamalı, AA muhabirine, koruyucu aile olmaya karar verip gerekli müracaatları yaptıklarını belirterek, "Müracaattan bir hafta sonra oğlumuz (Yusuf) için arandık. O an yemek yiyordum, heyecandan ellerim titredi. Eşimi aradım hem ağlıyordum hem gülüyordum çok garip bir duygu. Aynısını hamile olduğumu öğrendiğimde kızımda da yaşadım. Duygu olarak hiçbir farkı yok. Tanışma esnası muhteşemdi. Onu kucağınıza aldığınızda kalbinizden doğurduğunuzu hissediyorsunuz." dedi.

"Yusuf'la beraber daha sabırlı, planlı ve düzenli bir insan oldum"

Çocuğu almaya giderken çok dua ettiklerini ve tedirgin olduklarını belirten Hamalı, karmakarışık duygularla yuvaya gittiklerini kaydetti. Yusuf'u kucağına aldıktan sonra rahatladığını ifade eden Emine Hamalı, hayatında çok şeyin değiştiğine işaret ederek, "Ben orada oğluma aşık oldum. Yusuf'la beraber daha sabırlı, planlı ve düzenli bir insan oldum. Daha sonra kızım Nida oldu, o da bizim hediyemiz. Yusuf bizim can bağımız, onu evladımız olarak görüyoruz. Bir çocuğa emek verdiğiniz zaman onun sevgisi size büyüyor, sizin sevginiz de ona büyüyor. Geldiği günden itibaren hemen anne oldum diye bir şey yok. Tamamen sevgi ve emekle ilgili. Bu nedenle oğlumuz iyi ki geldi ve iyi ki anne ve baba olarak bizi seçti." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf'tan önce biyolojik olarak çocuk sahibi olmak için uğraştıklarını kaydeden Hamalı, "Yusuf'tan sonra bırakmıştık. Bir süre sonra Nida'ya hamile olduğumu öğrendim. O da Yusuf'un bize hediyesi. Bir kardeşi olsun istedi ve oldu. Kızımız Nida ile çok güzel iki kardeş oldular. Çok duygusal ve merhametli bir çocuk." diye konuştu.

"Herkes elini uzatsın ve bu çocuklar sevgiyle büyüsün"

Baba Necip Hamalı ise herkesin koruyucu aile olabileceğini, bu duygunun mutlaka tadılması gerektiğini dile getirdi.

Babalık kavramının önemine işaret eden Hamalı, "Hiçbir çocuğun sevgisiz büyümemesi gerektiğini düşünüyorum. İnsanların ruhen hazır olduklarında bu çocuklara el uzatmalarını isterim. Biz çocuğumuza sevgi vermeye özen gösteriyoruz. Bir bebeği, çocuğu sevmek çok duygusal bir şey. Yusuf'un bir kez 'baba' demesi, omzuma başını koyması dünyanın en güzel hissi. Sizin için artık başka hiçbir şeyin önemi yok. Ben bu duyguyu insanların yaşamasını istiyorum. Herkes elini uzatsın ve bu çocuklar sevgiyle büyüsün." diye konuştu.

Yusuf'a koruyucu aile olduklarında eşinin bir arkadaşının tanıdığına kendilerini anlattığını belirten Hamalı, bu kişinin şu an bekar bir koruyucu anne olduğunu, eşinin de onun kızına süt annelik yaptığını ifade etti.

Koruyucu aile konusunda çevresindeki birçok insana vesile olmaya çalıştıklarını anlatan Hamalı, bunun çok farklı bir duygu olduğunu ve manevi huzurunun da bambaşka olduğunu dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı da Muğla'da 89 koruyucu ailenin yanında 99 çocuğun bulunduğunu söyledi.

Hedeflerinin bu sayıyı daha da yukarıya taşımak olduğunu belirten Toprakçı, kurum bakımında kalan çocukların daha fazla bu hizmetten faydalanmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini kaydetti.