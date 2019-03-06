Son Dakika Haberleri: Çocuklarım Ellerim Oldu" (1) - Bab

Çocuklarım Ellerim Oldu" (1) - Bab

31 dakika önce

- Suriye'de Esed rejimi saldırılarında ellerini kaybeden Abdühallak Gaddur Abdühallak Gaddur ve çocuklarının yaşadıkları ev Abdühallak Gaddur'un çocuklarını sevmesi Abdühallak Gaddur'un kollarını kullanarak işlerini yapması Beşşar Esed rejiminin saldırısında ellerini kaybeden Abdülhallak...

- Suriye'de Esed rejimi saldırılarında ellerini kaybeden Abdühallak Gaddur
Abdühallak Gaddur ve çocuklarının yaşadıkları ev
Abdühallak Gaddur'un çocuklarını sevmesi
Abdühallak Gaddur'un kollarını kullanarak işlerini yapması
Beşşar Esed rejiminin saldırısında ellerini kaybeden Abdülhallak Gaddur'un her işini "ellerim oldular" dediği çocukları yapıyor. Gaddur ailesi, protez takılması için yardım bekliyor.

Abdühallak Gaddur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 yıl önce arkadaşıma ait tır dorsesini almaya giderken, Esed rejiminin Tadif bölgesinde ilerlemeye çalıştığı esnada yaralandım." dedi.

Kafası, ayakları ve ellerinden yaralandığını ifade eden Gaddur, "Bir kişi geldi ve beni hastaneye kaldırdı. Hastanede gerekli tedaviyi gördüm. Çatışma olan bölgeden taşındım." diye konuştu.

Protez el takılması için çok kapı çaldığını ancak olumsuz yanıt aldığını belirten Gaddur, "Yarım kalan hayatımı tamamlamak için çaba gösteriyorum. Nereye gidersem gideyim, çok söz verdiler protez takmak için ama şu ana kadar hiçbir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:40 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 8 Yaralı Trump'tan Kongre'nin Suriye Mektubuna "Yüzde Yüz Katılıyorum" Notu

Son Dakika! KOBİ Değer Kredisinde Kullandırılabilecek Azami Miktar 5 Milyon TL'ye Çıkarıldı Merkez Bankasının Faiz Kararına Dolar ve Euronun İlk Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:11:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklarım Ellerim Oldu" (1) - Bab
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]