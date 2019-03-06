Çocuklarım Ellerim Oldu" (2) - Bab

- Suriye'de Esed rejimi saldırılarında ellerini kaybeden Abdühallak Gaddur Abdühallak Gaddur ve çocuklarının yaşadıkları ev Abdühallak Gaddur'un kollarını kullanarak işlerini yapması Abdühallak Gaddur'un oğlu 12 yaşındaki Muhammed ile röportaj Abdühallak Gaddur'un çocuklarının ona...

- Suriye'de Esed rejimi saldırılarında ellerini kaybeden Abdühallak Gaddur

Abdühallak Gaddur ve çocuklarının yaşadıkları ev

Abdühallak Gaddur'un kollarını kullanarak işlerini yapması

Abdühallak Gaddur'un oğlu 12 yaşındaki Muhammed ile röportaj

Abdühallak Gaddur'un çocuklarının ona ayakkabısını giymekte yardımcı olması

Abdühallak Gaddur'un çocukları ile birlikte motorlarına binerek Bab sokaklarında dolaşması

Beşşar Esed rejiminin saldırısında ellerini kaybeden Abdülhallak Gaddur'un her işini "ellerim oldular" dediği çocukları yapıyor. Gaddur ailesi, protez takılması için yardım bekliyor.



Abdühallak Gaddur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 yıl önce arkadaşıma ait tır dorsesini almaya giderken, Esed rejiminin Tadif bölgesinde ilerlemeye çalıştığı esnada yaralandım." dedi.



Kafası, ayakları ve ellerinden yaralandığını ifade eden Gaddur, "Bir kişi geldi ve beni hastaneye kaldırdı. Hastanede gerekli tedaviyi gördüm. Çatışma olan bölgeden taşındım." diye konuştu.



Protez el takılması için çok kapı çaldığını ancak olumsuz yanıt aldığını belirten Gaddur, "Yarım kalan hayatımı tamamlamak için çaba gösteriyorum. Nereye gidersem gideyim, çok söz verdiler protez takmak için ama şu ana kadar hiçbir şey olmadı." ifadelerini kullandı.



12 yaşındaki Muhammed de "Eğer babam çarşıya çıkarsa onunla beraber gidiyorum. Eşyalarını taşıyorum. Yemek yemek isterse yediriyorum. Giymek isterse giydiriyorum. Abdest almak isterse suyunu döküyorum. Ne isterse yapmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.



Muhammed, babasının ellerini kaybetmeden önce dükkanı olduğunu, çalışabildiğini belirterek, "Şu an işi yok. O bize, biz ona bakıyoruz." dedi.



Küçük Muhammed, "Hedefim çok iyi okuyup güzel imkanlar edinip babama protez yaptırmak. Eğer yardım eden olmazsa, yine de Allah bizimle." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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