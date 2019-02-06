Son Dakika Haberleri: Çocuklarım Yürümek, Yaşıtlarıyla Oynamak İstiyor"

Çocuklarım Yürümek, Yaşıtlarıyla Oynamak İstiyor"

22 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Nezahat Atalay, serebral palsi (SP) hastası iki kızına uzanacak şifa elini bekliyor.

Çocuklarım Yürümek, Yaşıtlarıyla Oynamak İstiyor
ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Nezahat Atalay, serebral palsi (SP) hastası iki kızına uzanacak şifa elini bekliyor.

Esentepe Mahallesi'nde kayınpederine ait evde ikisi erkek 8 çocuğuyla yaşayan Atalay, bir yandan çocuklarının bakımını yaparken diğer yandan da ev işleriyle uğraşıyor.

Atalay, SP hastalığı nedeniyle yürüyemeyen kızları 7 yaşındaki Ayşenur ve 6 yaşındaki Kader'e özel ilgi gösteriyor.

Çocuklarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan Atalay, ayrıca onlarla bir arkadaş gibi oynayarak morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.

"Çocuklarımın bu hali beni çok üzüyor"

Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlıkları nedeniyle Ayşenur'un yüzde 96, Kader'in ise yüzde 90 raporlu olduğunu söyledi.

Ayşenur'un ayakta duramadığını, otururken bile desteğe ihtiyacı olduğunu, Kader'in ise emeklediğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:

"Bu çocuklarımı 5 sene önce kendi imkanlarımla İstanbul'daki hastanelere götürdüm. Bir iki ay tedavi gördüler ama sonuç alamadım. Maddi imkansızlıktan fazla kalamadım, geri döndüm. Şimdi daha iyi hastanelere götürmek istiyorum ama maddi durumum buna el vermiyor. Çocuklarımın bu hali beni çok üzüyor. Belki daha iyi şartlarda tedavi edilseler çocuklarım yürüyebilir, okula gidebilir, yaşıtlarıyla oynayabilir. Çocuklarım yürümek, yaşıtlarıyla oynamak istiyor. Devletimizden çocuklarımın tedavisi için yardım istiyorum."

Atalay, SP hastası çocukları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bakıcı ve engelli maaşı, diğer çocukları için de çocuk parası yardımı alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ölümden Dönen İllüzyonist Aref Ghafour, İntihara Kalkışan 3 Çocuk Babası Adamın Hayatını Kurtardı Çocuk Taciziyle Suçlanan Micheal Jackson'un, Sorgu Sırasında Çekilmiş Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dadaş Mucit'in Geliştirdiği Cihaz ile Elektrik Faturalarında Yüzde 25 Tasarruf Sağlanacak Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Spor Resmen Kuruldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 13:32:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuklarım Yürümek, Yaşıtlarıyla Oynamak İstiyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]