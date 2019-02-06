Çocuklarım Yürümek, Yaşıtlarıyla Oynamak İstiyor"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Nezahat Atalay, serebral palsi (SP) hastası iki kızına uzanacak şifa elini bekliyor.

ULAŞ GÜVEN - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 8 çocuk annesi Nezahat Atalay, serebral palsi (SP) hastası iki kızına uzanacak şifa elini bekliyor.



Esentepe Mahallesi'nde kayınpederine ait evde ikisi erkek 8 çocuğuyla yaşayan Atalay, bir yandan çocuklarının bakımını yaparken diğer yandan da ev işleriyle uğraşıyor.



Atalay, SP hastalığı nedeniyle yürüyemeyen kızları 7 yaşındaki Ayşenur ve 6 yaşındaki Kader'e özel ilgi gösteriyor.



Çocuklarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılayan Atalay, ayrıca onlarla bir arkadaş gibi oynayarak morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.



"Çocuklarımın bu hali beni çok üzüyor"



Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rahatsızlıkları nedeniyle Ayşenur'un yüzde 96, Kader'in ise yüzde 90 raporlu olduğunu söyledi.



Ayşenur'un ayakta duramadığını, otururken bile desteğe ihtiyacı olduğunu, Kader'in ise emeklediğini anlatan Atalay, şöyle konuştu:



"Bu çocuklarımı 5 sene önce kendi imkanlarımla İstanbul'daki hastanelere götürdüm. Bir iki ay tedavi gördüler ama sonuç alamadım. Maddi imkansızlıktan fazla kalamadım, geri döndüm. Şimdi daha iyi hastanelere götürmek istiyorum ama maddi durumum buna el vermiyor. Çocuklarımın bu hali beni çok üzüyor. Belki daha iyi şartlarda tedavi edilseler çocuklarım yürüyebilir, okula gidebilir, yaşıtlarıyla oynayabilir. Çocuklarım yürümek, yaşıtlarıyla oynamak istiyor. Devletimizden çocuklarımın tedavisi için yardım istiyorum."



Atalay, SP hastası çocukları için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bakıcı ve engelli maaşı, diğer çocukları için de çocuk parası yardımı alıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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