"Çocuklarımız babam gibi çiftçi olmak istiyorum desin"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi konusundaki çalışmaları devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törenle eğitimlerini tamamlayan 32 üreticiye toplam 126 adet küçükbaş hayvan hibe edildi. Kemalpaşa ilçesinde ilk kez yapılan küçükbaş hayvan hibesinde konuşan Başkan Soyer, projeyi balık tutmayı öğretmeye benzeterek, "Üreticilerimize hayvan vereceğiz ve onların bir başlangıç yapmasına imkan tanıyacağız. Bunu asla balık vermek olarak algılamasınlar, bu aslında onlara balık tutmayı öğretmektir" diye konuştu.

Üretimden uzaklaşan yok olmaya mahkumdur

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşların katıldığı küçükbaş hayvan hibesi töreninde konuşan Başkan Soyer, "Başarılı olmak zorunda bu arkadaşlarımız. Neden biliyor musunuz? Eğer bir memleket üretimden uzaklaşıyorsa eğer bir memleket bereketli topraklarının bereketinden faydalanmıyorsa, işte o zaman yok olmaya mahkumdur. İşte o zaman atalarımızın bize bıraktığı mirasa haksızlık etmiş oluruz, onu har vurup harman savurmuş oluruz. O nedenle şunu hayal ediyorum. Atamızın dediği gibi, köylü milletin efendisiyse ben çocuklarımızın, torunlarımızın bir gün atam gibi, babam gibi çiftçi olmak istiyorum, demesini hayal ediyorum. Çünkü bundan daha gerçek bir kalkınma yoktur" şeklinde konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin her türlü yardım ve işbirliğine açık olduğunu söyleyerek, üretimin ancak özenli çalışarak gerçekleşeceğinin altını çizen Başkan Soyer, "Eğer arkamızdaki bereketli topraklarda üretim yapılırsa, işte o üretimle ailelerin geçinebilmesi ve kimseye muhtaç olmaması mümkün. Onun için sizlere balık tutmayı öğretmek istiyoruz. 39 üreticimiz asla şunu aklından çıkarmasın, başarısız olurlarsa sadece kendilerinin değil kendilerinden sonra geleceklerin de umudunu kıracaklar. Başarılı olmak zorundalar. En iyi en verimli şekilde bu işi sürdürmek zorundalar. Üreticimiz sahip çıkarsa biliniz ki Büyükşehir Belediyesi çok daha fazla üreticiye yardım yapmaya hazırdır" diye konuştu.

Yerelde kalkınmanın bir örneğini burada veriyoruz

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise yaptığı konuşmada "Yerelde kalkınmanın bir örneğini burada veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer daha önceden belirlediği programını tüm hızıyla devam ettiriyor, kendisine teşekkür ediyoruz. İzmir, yerelde kalkınmada Türkiye'ye örnek oldu. Bir çok ilçemizde küçükbaş hayvan dağıtımı hızla sürüyor. Sıra Kemalpaşa'ya geldi. Bu bir başlangıç. Biz balık tutmasını öğrettiğimiz zaman, yerelde birçok konuda bu işi başarmış sayılırız. Teşvik edeceğiz. İki sene önce üç tane koyun bir tane damızlık hayvan alanının şimdi kırk tane hayvanı olmuş. Bunu teşvik etmek lazım. Herkes taşın altına elini koyacak. Yerelde kalkınmayı hep beraber yapacağız" dedi.

Konuşmaların ardından üreticiler adına Başkan Tunç Soyer'e kuzu hediye edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Kemalpaşa Belediye Başkanı küçükbaş hayvan dağıtımı için kura çekti. İki başkan daha sonra tören alanını gezerek vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.