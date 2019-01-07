Adana
Emniyet Müdürü Zafer Aktaş
, özel harekat ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada vatandaşlarla bir araya gelerek, "Uygulamalarımız devam edecek ve bölgemiz daha güvenli bir hale gelecek. Çocuklarımız caddelerde rahat gezip, oynayacak. Uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Bölgede hiçbir şekilde uyuşturucu istemiyorum." dedi. Merkez Seyhan
ilçesi Küçükdikili
Şehitlik Caddesi'nde özel harekat, asayiş, narkotik ve terör ekiplerinin katılımıyla uygulama yapıldı.
Uygulama sırasında özel harekat ekipleri, bir binanın damına çıkarak uzun namlulu silahlarla bölgede güvenlik önlemi aldı. Ayrıca ekipler, iki ayrı drone ile havadan uygulamanın güvenliğini sağladı.
Şüpheli gördükleri araçları durdurarak arama yapan ekipler, sürücüler ve araçta bulunanların da kontrollerini gerçekleştirdi.
Ekipler, bazı iş yerlerinde de detaylı arama yaptı.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bölgeye gelerek uygulamayı denetledi.
Buradaki bir kıraathaneyi ziyaret eden Aktaş, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.
Aktaş, halkın huzur ve güvenliği için zaman zaman uygulama yapacaklarını ifade etti.
Halkla bütünleşeceklerini belirten Aktaş, "Uygulamalarımız devam edecek ve bölgemiz daha güvenli bir hale gelecek. Çocuklarımız caddelerde rahat gezip, oynayacak. Uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Bölgede hiçbir şekilde uyuşturucu istemiyorum." şeklinde konuştu.