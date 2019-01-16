Son Dakika Haberleri: Çocuklarımız" Fotoğraf Sergisi Açıldı

Çocuklarımız" Fotoğraf Sergisi Açıldı

25 dakika önce

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Servet Çınar Atölye Topluluğu tarafından hazırlanan "Çocuklarımız" fotoğraf sergisi açıldı.

Çocuklarımız
Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) Servet Çınar Atölye Topluluğu tarafından hazırlanan "Çocuklarımız" fotoğraf sergisi açıldı.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonundaki sergi öncesi düzenlen törende, sergide fotoğrafı olan EFOD üyeleri tanıtıldı ve EFOD Başkanı Serdar İyiiz tarafından belgeleri verildi.

İyiiz, burada yaptığı konuşmada, EFOD'un Türkiye'de ses getiren bir dernek olduğunu söyledi. Dernek üyelerinin atölye çalışmalarına devam ettiğini aktaran İyiiz, yaptıkları çalışmalarla ulusal ve uluslararası ödüller aldıklarını kaydetti.

Atölye topluluğu sorumlusu Servet Çınar da topluluk üyelerinin il il gezerek çocukları fotoğrafladığını söyledi. Toplululuğun sergi için büyük emek harcadığını aktaran Çınar, açılış törenine katılanlara teşekkür etti.

Fotoğraf sergisi çalışmalarının ekrana sunulmasının ardından, ziyaretçiler fuaye alanındaki sergiyi ziyaret etti.

Sergi 21 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Çınar, Edirne, Kültür Sanat
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