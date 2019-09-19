"Çocuklarımıza medeniyetimizi öğretme derdindeyiz"

Geleneksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Dalları Federasyonu (GSDF) Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yusuf Ural, "Çocuklarımızın medeniyetimizi öğrenmeleri gerek. Biz federasyon olarak bunun çabası ve derdindeyiz." dedi.

Yusuf Ural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da bu yıl 7'ncisi düzenlenen Rahvan At Yarışları'nda 14 ilden 60'ı aşkın atın yarıştığını belirtti.

Kadim medeniyetin asli unsurlarını tarihin tozlu raflarından indirip geleneksel spor faaliyetleri aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında halkla buluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Ural, şöyle konuştu:

"Geleneksel sporlar sadece spor değil aynı zamanda binlerce yıllık medeniyetimizden kültürel ögeleri barındırıyor. Bugün geleneksel sporlarımız yalnızca burada değil, aynı zamanda Sivas ve Yalova illerinde de Osmanlı'dan bize miras atlı ciritin yükselme grubu müsabakaları, Kahramanmaraş'ta şalvar güreşi müsabakaları düzenleniyor."

Faaliyetlerinin 4 mevsim 9 ayrı spor dalında devam ettiğini belirten Ural, gelecek hafta Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bigadiç Belediyesi ev sahipliğinde sipahilerin kıyasıya mücadele edeceği Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın yapılacağını aktardı.

Ural, "Kıymetli anneler ve babalara buradan seslenmek istiyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızla ve gençlerimizle AVM içlerinde, internet başında geçirilen hafta sonları yerine doğayla iç içe olan müsabakalarımıza davet ediyoruz. Çocuklarımızın medeniyetimizi öğrenmeleri gerek. Biz federasyon olarak bunun çabası ve derdindeyiz." ifadelerini kullandı.

GSDF Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Yusuf Ural, faaliyetlerinde kendilerine destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere valiliklere ve belediyelere teşekkür etti.