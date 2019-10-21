Son Dakika Haberleri: "Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"
Son Dakika Güncel 'Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz'

"Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"

1 saat önce

"Diyarbakır anneleri"nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

"Diyarbakır anneleri"nin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi 49'uncu gününde.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Muhammed için oturma eylemine katılan anne Ayşegül Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşuncaya kadar oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

"Sonuna kadar eylemimizi sürdüreceğiz"

Başlattıkları oturma eyleminde 49'uncu günde olduklarını dile getiren Biçer, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini aktardı.

"Tehditlere boyun eğmiyoruz, onlardan korkmuyoruz. Korkmadığımız göstermek için tekrar tekrar buradayız." diyen Biçer, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızı istemek için bu eylemi başlattık, sonuna kadar da sürdüreceğiz. Yaz, kış fark etmiyor. Yağmur altında ıslanmaya da razıyız. Evlatlarımızın ne halde olduğunu bilmediğimizi için ızdırap çekiyoruz. Çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. Güçlüyüz, ayaktayız, sonuna kadar eylemimizi sürdüreceğiz. İnşallah buradan zaferle ayrılacağız."

"Çocuğum gelmeden buradan kalkmayacağım"

5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan kızı Mekiye için eyleme katılan anne Hüsniye Kaya da çocuğuna kavuşmak için oturma eylemine dahil olduğunu söyledi.

"Kar olsun, yağmur olsun buradan gitmeyeceğiz." ifadesini kullanan Kaya, 5 yıldır büyük acılar yaşadıklarını aktardı.

Kaya, kızından hiçbir haber alamadığını dile getirerek, "Bunların merhameti yok. Çocuğum gelmeden buradan kalkmayacağım." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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