Son Dakika Haberleri: "Çocuklarımızı bize versinler okula gönderelim"
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"Çocuklarımızı bize versinler okula gönderelim"

1 saat önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, kimi zaman beton zeminde kimi zaman güneşin altında evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin Diyarbakır il binası önünde başlattığı oturma eylemi 12. günde sürüyor.

İstanbul'da 2015'te 14 yaşındayken HDP'liler aracılığıyla kaçırılarak dağa götürülen oğlu Yakup için eyleme katılan anne Saliha Edizer, 12 yıl sürse de çocuğunu almadan oturma eylemine son vermeyeceğini söyledi. Oturma eylemi yapan annelerin acısının bir olduğunu belirten Edizer, şöyle dedi:

"Kendi çocukları şu anda okulda, bizim çocuklarımız ise dağda. Biz çocuğumuzu istiyoruz. Çocuğumuz gelene kadar buradan kalkmıyoruz. Çocuklarımızı nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Çocuğumu dağa bayıra götürüp gezdirmesinler, yatırmasınlar. Çocuklarımızı bize versinler, okula gönderelim."

"Bu Kürtlük davası değil"

HDP önünde oturma eylemi yapan anne ve babaların gayelerinin sadece çocuklarına kavuşmak olduğunu vurgulayan baba Rauf Biçer de annelerin yüreğinin yandığını aktardı.

"Gecesi ve gündüzü yok, doğru dürüst uyumuyorlar. Yediği yemekte ve içtiği sudan tat almıyorlar. Burada sayımız ne kadar çok olursa evlatlarımızı geri getirecekler. Bu gençlerimizi götürüp Amerika ve İsrail'e peşkeş çektirmesinler. Dün 7 kardeşimizi katlettiler. Ölenler hep kardeşimiz. Bu Kürtlük davası değil." diyen Biçer, Kürtlerin kendi evlatlarına zarar vermeyeceğini ifade etti.

Biçer, "Götürdükleri gençlere sesleniyorum, teslim olun devletinize. Devlet size bir şey yapmaz. Anne ve babalarınız perişan halde." diye konuştu.

HDP binasına getirilen gençlerin beyinlerinin yıkanarak dağa gönderildiğini dile getiren Biçer, şunları kaydetti:

"Biz HDP binası önünde yaptığımız oturma eylemini neden AK Parti, CHP, MHP ve öbür partilerin önünde yapmıyoruz? Çünkü bizim evlatlarımız bu binalara getirildi. Burada 14-15 yaşlarındaki çocukları toplayıp PKK-KCK'lıları kahraman diye gösteriyorlar. Çocuklarımızın beyni burada yıkanıyor. Bunlar aracı olmazsa çocuklarımız nasıl gider? Bu parti aracı partidir. Gençlerimizi buradan tek tek çıkarıyorlar, kandırıp buradan gönderiyorlar. Umarım ki aile sayımız 100'lere, 150'lere yükselir."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 11:54 Kaynak: AA
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