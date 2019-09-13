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"Çocuklarımızı istiyoruz"

29 dakika önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine katılım sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'nin aracı olduğunu iddia eden Diyarbakır annelerinin, evlatlarına kavuşma ümidiyle partinin il binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinden 4 yıl önce 19 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Fatih Demir'e kavuşma ümidiyle oturma eylemine katılan Sevda Demir, çocuğunun dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tuttuğunu belirtti.

Oğlundan 4 yıldır haber alamadığını ifade eden Demir, "(HDP ve PKK) Onlara lanet olsun. Allah onlara en büyük cezayı versin. Bizden ne istiyorlar? Çocuklarımızı dağa niye götürüyorlar? Çocuklarımızı istiyoruz. Oğlumu istiyorum. Biz onları (HDP) sevmiyor, onları desteklemiyoruz. Allah kahrı perişan etsin." diye konuştu.

Oğluna kavuşmak için elinden gelen mücadeleyi vereceğini dile getiren Demir, oğluna seslenerek, "Fatih oğlum eve gel. Oğlum bizim onlarla alakamız yok, aynı davada değiliz. Oğlum ben senin için buraya gelmişim. Ey ciğerim çık gel. Kimse seni kandırmasın. Hadi gel oğlum, kurtul onlardan." ifadelerini kullandı.

Halkların Demokratik Partisi, Fatih Demir, Diyarbakır, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:34 Kaynak: AA
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