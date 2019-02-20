''Çocuklarımızın Gelişiminin En Önemli Aracı Spordur''

Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze Bilim ve Sanat Merkezi'ni (BİLSEM) ziyaret etti.Kirazpınar Mahallesinde yer alan BİLSEM'i ziyaretinde okul müdürü Hikmetullah Taşan'dan ve Okul Aile Birliği Başkanı Emine Erarslan'dan bilgi alan Başkan Karaosmanoğlu, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişiminin en önemli aracı spordur. Bu konuda en etkin çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

"HER ALANDA HİZMETLERİMİZİ GÖRÜRSÜNÜZ"

Spora yapılan yatırımı insana olan yatırım olarak gördüklerini dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, "Eğitime yatırımı, üretime yapılan yatırım olarak gördük. Bugün Kocaeli'nin hangi ilçesine giderseniz gidin eğitimden spora, hayvancılıktan tarıma her alanda hizmetlerimizi görürsünüz. "15 yıldır bu alanları ihmal etmeyerek vatandaşımızın yanında olduk" diye konuştu. Kocaeli'nde FİFA standartlarında spor sahaları, yüzme havuzları, spor salonları, spor tesisleri, kadınların ve çocukların spor yapabilmelerine imkân sunan projeler ve daha niceleriyle karşılarsınız" diyerek konuklarıyla sohbet eden Başkan Karaosmanoğlu, "Bu kentte eğitim ve spor yatırımı en az altyapı yatırımı, çevre yatırımı, ulaşım yatırımı kadar kıymetlidir. Çünkü 'biz insanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarından hareketle çalışan bir yerel idareyiz" diye konuştu.

"ÇOK BÜYÜK HİZMETLERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Sosyal Belediyecilik görev tanımlarının en üstünde olduğunu da dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "15 yılda bir şehir nasıl gelişiyorsa okullarımızdaki öğrencilerimizin de her alanda donanımlı yetişmelerini istiyoruz. Şehirler de yaşar, büyür, gelişir, tıpkı insanlar gibi. Bir belediye sosyal değilse hizmetlerinin temeline insanı almıyorsa istediği kadar yol yapsın, köprü yapsın. Hep eksik kalır. Kocaeli olarak bu konuda çok büyük hizmetleri hayata geçirdik" diyerek sözlerini tamamladı. Ziyaretler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.