'Çocuklarımızın yanındayken koronavirüs konuşmalarına dikkat etmeliyiz' - Son Dakika
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'Çocuklarımızın yanındayken koronavirüs konuşmalarına dikkat etmeliyiz'

6 saat önce

ADANA'da Uzman Klinik Psikolog Buse Tayakısı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs ile psikolojik olarak da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

'Çocuklarımızın yanındayken koronavirüs konuşmalarına dikkat etmeliyiz', System.String[]

ADANA'da Uzman Klinik Psikolog Buse Tayakısı, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs ile psikolojik olarak da mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Tayakısı, "Çocuklarımızın yanındayken virüs hakkındaki konuşmalarımıza özen göstermeliyiz" dedi.

Uzman Klinik Psikolog Buse Tayakısı, dünyayı etkileyen ve Türkiye'de de vakaların görüldüğü koronavirüs salgınının yetişkinler ve özellikle çocuklarda yaratmış olduğu kaygının tehlikeli bir hal aldığını söyledi. Küresel salgından psikolojik açıdan da korunmak gerektiğinin altını çizen Tayakısı, sosyal medyada yayılan asılsız haberlere itibar edilmemesi, haberlerin güvenli kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini hatırlattı.

KAYGIDAN KORUNMANIN YOLLARI

Vatandaşları stresten uzaklaştıran etkinlikler yapmaya davet eden Tayakısı, kaygıdan korunmanın yollarından bahsederek, "Hayatımızın her alanında bulunabilecek olan endişe ve paniğin şu anda mevcut olan durumu ne olumlu ne de olumsuz yönde değiştirmeyeceğini unutmamalıyız. Yetişkinler olarak kontrol edemediğimiz durumlarla değil kumandanın elimizde olduğu durumlara odaklanmalıyız. Bu süreç bir tatil değil dayanışma, tedbir, bir olma halidir. Bu durumu kendimizin farkına varacağımız meditasyon, yoga, nefes çalışmaları gibi etkinlikler yaparak değerlendirebiliriz" diye konuştu.

ÇOCUKLAR DA ETKİLENİYOR

Yetişkinlerin fizyolojik ve psikolojik olarak iyi olmasının çocukları da etkilediğini belirten Tayakısı, çocukların yanında virüsle ilgili nasıl davranılması gerektiğine ilişkin şunları söyledi:

"Olumlu veya olumsuz etkilenme ihtimalleri bizim elimizdedir. Bundan dolayı çocuklarımızın yanındayken virüs hakkındaki konuşmalarımıza özen göstermeliyiz. Davranışlarında, uyku düzenlerinde, iştahlarında veya konuşmalarında bir farklılık olup olmadığını takip edin ve kaygılarını ifade etmelerine izin verip, anlamaya çalışın. Bu süreci yoğun geçiren çocukların haberlere maruz kalmalarını engelleyin ve günlük rutinler oluşturun. Çocuklarınız için hem eğitici hem de eğleneli kitaplar alın."


Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:07 Kaynak: DHA

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