"Çocuklarımızın Yetenekleri ve Gayreti Her Türlü Takdirin Üzerindedir" - Son Dakika
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"Çocuklarımızın Yetenekleri ve Gayreti Her Türlü Takdirin Üzerindedir"

05.05.2022 11:35
"Çocuklarımızın Yetenekleri ve Gayreti Her Türlü Takdirin Üzerindedir"

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Malatya Wushu Kung Fu İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Minikler ve Yıldızlar' Geleneksel Wushu Kung Fu Şampiyonası renkli ve heyecanlı anlara sahne oldu.

Yeşilyurt'un sportif yapısını daha güçlü hale getirmek amacıyla fiziksel yatırımların yanı sıra farklı spor dallarına yönelik organizasyonlara devam eden Yeşilyurt Belediyesinin destekleriyle Yakınca Spor Salonunda 'Minikler ve Yıldızlar' Geleneksel Wushu Kung Fu Şampiyonası düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyespor, Yeni Olimpiyat Spor Kulübü ve Efdal Spor Kulübü'nden 35 sporcunun katılımıyla iki gün süren turnuva sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvayı ziyaret ederek hakemlere ve sporculara başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un sportif kimliğini yeni ve farklı spor dallarındaki organizasyonlarla güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

'Minikler ve Yıldızlar' Geleneksel Wushu Kung Fu Şampiyonasında dereceye giren sporcuları tebrik eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçe genelindeki sportif hizmetlerimizin daha planlı ve düzenli bir şekilde hayata geçirmek adına kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz, başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Malatya Wushu Kung Fu İl Temsilciliği ile işbirliği halinde Yakınca Spor Salonunda iki gün süren 'Minikler ve Yıldızlar' Geleneksel Wushu Kung Fu Şampiyonası ile sportif hizmetlerimize bir yenisini daha eklemiş olduk. Yeşilyurt Belediyespor Kulübümüzle birlikte iki ayrı kulüpten 35 sporcumuzun katıldığı turnuvaya katılan tüm sporcularımızı öncelikle tebrik ediyorum. Heyecanlı ve çekişmeli anlara sahne olan turnuva sonunda dereceye girmeye hak kazanan sporcularımızın gayreti ve çabası her türlü takdirin üzerindedir. Bizlerde turnuvayı izlerken heyecanlandık, çocuklarımızın yeteneklerini görünce gururlandık. Çocuklarını spora yönlendiren, bu tür etkinliklere katılımlarını teşvik eden ailelerimize ise teşekkür ediyorum. Sporun bütün branşlarını sonuna kadar destekliyoruz. Yeter ki çocuklarımız spor yapsın, sporun ve eğitimin içinde olmak istesinler, bugüne kadar elimizden gelen desteği verdik, bundan sonrada bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Çünkü bizler çocuklarımızın ve gençlerimizin ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz ve görüyoruz. Sportif hizmetlerdeki farkımızı gerek fiziksel yatırımlar gerekse de bu tür güzel organizasyonlarla ön plana çıkartıyoruz. Yeşilyurt'tan en kısa süre içerisinde inşallah farklı Milli Takımlara çok sayıda sporcu göndereceğiz, çünkü o potansiyele sahibiz. Geleneksel Wushu Kung Fu Şampiyonasının düzenlenmesinde emeği geçenler başta olmak üzere bütün hakemlerimizi ve sporcularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Yeşilyurt, Kung Fu, gençlik, Wushu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çocuklarımızın Yetenekleri ve Gayreti Her Türlü Takdirin Üzerindedir' - Son Dakika

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