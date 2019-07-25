Son Dakika Haberleri: Çocukların "Akıllı Dostu" Snoopy Piazza'ya geliyor
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Çocukların "Akıllı Dostu" Snoopy Piazza'ya geliyor

1 saat önce

Şanlıurfalı çocuklara unutulmaz bir yaz tatili programı yapan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçilerine, "Akıllı Dost" Snoopy ile kamp macerası yaşatacak.

Çocukların
Şanlıurfalı çocuklara unutulmaz bir yaz tatili programı yapan Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, minik ziyaretçilerine, "Akıllı Dost" Snoopy ile kamp macerası yaşatacak.

Kentin en büyük Alışveriş ve Yaşam Merkezi Piazza'da, önce İbi ve Tosi, ardından da Doru ve arkadaşlarıyla yaz tatilinin tadını çıkaran çocuklar, bu kez Snoopy ile buluşacak. 27 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlik, her gün saat 13.00 ile 20.00 arasında çocukları eğlencenin doruklarına çıkaracak. Piazza Club formunu dolduran tüm ailelerin çocukları, eğlendirici yönünün yanı sıra eğitici özelliği ile de dikkati çeken etkinliğe ücretsiz katılabilecekler. Dev safari macerası kutusunun içerisine girip, vahşi hayvanların yaşamlarını keşfedecek olan çocuklar, "Akıllı Dost Snoopy" ile hafızalarından uzun yıllar silinmeyecek kamp macerası yaşayacaklar.

Hayatları boyunca kendilerine kılavuz olacak eğitici bilgilerle de donatılacak olan çocuklar, gönüllerince eğlenirken, aileleri de hem onların mutluluğunu paylaşacak, hem de keyifle alışverişlerini yapma fırsatı bulacaklar. - ŞANLIURFA
Snoopy, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:57 Kaynak: İHA
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