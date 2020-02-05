Çocukların aldığı ipler, annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocukların aldığı ipler, annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı - Son Dakika

Çocukların aldığı ipler, annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı

6 saat önce

Iğdır'da harçlıklarıyla iplik alan ortaokul öğrencileri, annelerinin ördüğü eldiven, bere ve atkıları, çetin kış şartlarının yaşandığı köylerdeki çocuklara gönderdi.

Çocukların aldığı ipler, annelerinin elinde köy çocuklarını ısıttı, System.String[]

Iğdır'da harçlıklarıyla iplik alan ortaokul öğrencileri, annelerinin ördüğü eldiven, bere ve atkıları, çetin kış şartlarının yaşandığı köylerdeki çocuklara gönderdi.

Melekli beldesi 100. Yıl Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri öncülüğünde, dondurucu soğukların yaşandığı dağ köylerinde öğrenim gören çocuklar için "Bir İplik Bir İyilik" projesi başlattı.

Harçlıklarıyla aldıkları iplikleri annelerine ördürerek kışlık giysi hazırlatan çocuklar, yanına oyuncak ve kırtasiye malzemesi de ekleyip hazırladıkları paketleri, öğretmenleri aracılığıyla köylerdeki öğrencilere ulaştırdı.

Görevli öğretmenler, kolileri, öğrencileri adına Nahırkıran ile Karacaören köyündeki ilkokul ve ana sınıfında öğrenim gören 80 öğrenciye teslim etti.

Yardımları alan çocuklar çok mutlu oldu

Okul müdürü Ali Ulaman, AA muhabirine, köy çocuklarına destek olmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Projeyle öğrencilerde yardım bilincinin oluştuğunu ifade eden Uluman, kardeş belirledikleri köy okullarına yardımları teslim ettiklerini ve çocukların çok mutlu olduğunu anlattı.

Proje sorumlusu ve okulun fen bilgisi öğretmeni Mücahit Saraç, projeyle köy okulu ile şehir merkezindeki öğrencilerin kaynaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Öğrencilerin de köy çocuklarına yardım etmek istediğini dile getiren Saraç, "Öğrencilerden gelen talep üzerine bu yıl böyle bir etkinlik düşündük. Proje kapsamında öğrencilerimizin velileri, el dokuması atkı ve bere ördü. Okulumuzdaki öğretmenlerin desteğiyle aldığımız bot, eldiven ve kırtasiye malzemelerini de bugün kardeş seçtiğimiz okuldaki öğrencilere verdik." diye konuştu.

Öğrencilerden Işıl Türkeli de geçen yıllarda buna benzer projeler yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmaya kendi ailelerimizi ve öğretmenlerimizi de kattık. Annelerimiz atkı ve bere ördü. Bazı arkadaşlarımız evdeki oyuncaklarını getirdi. Bu projede bulunduğum için çok mutluyum." dedi.

Hediyelerin ulaştırıldığı Nahırkıran köyü ilkokulu öğrencilerinden Mervenur İlkkutlay, abla ve ağabeylerinin kendilerine gönderdiği hediyeleri çok beğendiğini anlatarak, hepsine teşekkür etti.

Melekli, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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