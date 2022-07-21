Çocukların anlaşmazlığı kadınların kavgasıyla sonlandı! Olaya karışan polis memurunun kendisini darp ettiğini öne sürdü - Son Dakika
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Çocukların anlaşmazlığı kadınların kavgasıyla sonlandı! Olaya karışan polis memurunun kendisini darp ettiğini öne sürdü

21.07.2022 17:09

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çocuklarının anlaşmazlık yaşadığı iki kadın saç saça birbirine girdi. Sesleri duyan kadınlardan birinin polis memuru olan eşi de kavgaya dahil oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından konuşan Mehtap Taştan, polis memuru olan komşusu tarafından darp edildiğini iddia etti.

19 Temmuz'da Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda çocukları kavga eden Mehtap Taştan ile komşusu T.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, Taştan ile T.K. saç saça kavgaya tutuştu. Sesleri duyan T.K.'nın polis memuru eşi M.K., üst kata çıkarak iddiaya göre Taştan'ı darbetti. Apartmandaki güvenlik kameralarına yansıyan kavga, diğer dairelerde oturanların araya girmesiyle son buldu. Taştan darp raporu alıp, M.K.'den şikayetçi oldu.

Son dakika haber | Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada

"KOCASI DA BANA VURDU"

Olaydan sonra karakola giderek şikayetçi olduğunu belirten Mehtap Taştan, "Olay çocuk kavgası olarak görülse de komşumuz olan kadın, çocuklarıma karşı şiddet eğilimi sergiliyordu. Oğlumla kendi oğlu kavga etmiş. Kapıda oğlumu görür görmez 'Çık dışarı seni gördüğüm her yerde döveceğim' diye tepki gösterdi. Elini beline koyup tehditler savurdu. Oğluma benim yanımda bağırınca müsaade etmedim. Dışarı çıktığımda beni itekledi. Çocuğumu dövmeye çalıştı. Biz de saç saça kavga ettik. Polis memuru olan kocası gelip bana vurdu. Bizi tehdit etmeye devam ettiler. Oğlum aşağı inmeye korkuyor. Ben kendimi en rahat hissettiğim evimde darbedildim" dedi.

Son dakika haber | Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada

ŞİKAYETÇİ OLDU

Komşusu T.K.'nin de Taştan'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. T.K., ifadesinde Taştan'ın oğlu T.T.'nin, oğlunu cami çıkışında çenesinden tuttuğunu ve dövmekle tehdit ettiğini belirtti. T.K'nın, olay günü Taştan ile konuşmaya gittiğini bu sırada kendisine tokat atıldığını söylediği öğrenildi. Ayrıca T.K., polis memuru eşi M.K.'nin kavga sesleri üzerine yukarıya çıktığını ve ayırmak isterken, Taştan'ın elini ısırdığını öne sürdü.

Son dakika haber | Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada
Son dakika haber | Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada
Son dakika haber | Kadınların saç saça çocuk kavgası kamerada
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Kaynak: DHA

Osmangazi, Sarıçam, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukların anlaşmazlığı kadınların kavgasıyla sonlandı! Olaya karışan polis memurunun kendisini darp ettiğini öne sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukların anlaşmazlığı kadınların kavgasıyla sonlandı! Olaya karışan polis memurunun kendisini darp ettiğini öne sürdü - Son Dakika
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