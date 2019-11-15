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Çocukların ara tatil sevinci

6 saat önce

Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.

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Türkiye'de ilk kez uygulanan ara tatil bugün başlarken, öğrenciler tatil sevinciyle evlerine koşarak gitti.


Türkiye'de ilk kez 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ara tatil uygulamasına karar verildi.


15 tatil ve yaz tatili arasında 5'er gün uygulanacak olan ara tatilin ilki 18-22 Kasım tarihleri arasında başlayacak. Bugün ara tatil öncesi son kez okula gelen öğrenciler de hafta sonu tatilleriyle birlikte 9 gün tatil yapacak olmanın sevincini yaşadı.


Okuldan çıkan çocukların yüzlerinde tatilin verdiği gülümsemeyle evlerine koşarak gittikleri görüldü. - ADANA

milli eğitim bakanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:41 Kaynak: İHA
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