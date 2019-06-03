Son Dakika Haberleri: Çocukların Arefe gününde şeker sevinci
Son Dakika Güncel Haber

Çocukların Arefe gününde şeker sevinci

1 saat önce

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde çocuklar, arefe gününde bayram mesaisine başladı.

Çocukların Arefe gününde şeker sevinci, System.String[]
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde çocuklar, arefe gününde bayram mesaisine başladı. Bayram sevincini yaşayan çocuklar, ilçe mezarlığında poşetler dolusu şeker topladı.

Yavuzeli ilçesinde Ramazan Bayramı heyecanı yaşayan çocuklar, her yıl şeker mesaisine Arefe Gününde başlıyor. Ellerinde boş poşetlerle ilçe mezarlığına gelen çocuklar, burada kabir ziyaretine gelenlerin ellerini öperek, bayramını kutluyor. Yakınlarının mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar eden yöre halkı halkı ise yanında getirdikleri şekerlerden avuç avuç dağıtarak çocukları sevindiriyor. Ramazan bayramın kutlamak ve şeker toplamak için birbirleri ile yarışan çocuklar zaman zaman insanları kızdırsa da renkli görüntülere de sahne oluyor.

Gün boyu mezarlıkta şeker toplayan çocukların, gün sonunda ise ellerindeki 2-3 kiloluk poşetleri ağzına kadar doldukları görülüyor. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:43 Kaynak: İHA
Gaziantep, Yavuzeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Manisa'da hayırseverler bakkallardaki veresiye defterlerini satın aldılar YSK'nın seçim kurulu ile ilgili son kararına AK Parti'den itiraz 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de trafik kilit!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:09:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukların Arefe gününde şeker sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]