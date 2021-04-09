Çocukların aşılanma süreci 1 yılı geçecek! - Son Dakika

Çocukların aşılanma süreci 1 yılı geçecek!

09.04.2021 15:04
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Özel Doruk Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, koronavirüsün çocuklardaki etkileri, virüsten korunma yöntemleri, tedavisi ve aşıyla ilgili açıklama yaptı.

Uzm. Dr. Güray, çocuklara yapılacak kadar güvenli bir aşı olmadığı için aşılamaların henüz başlamadığını ama covid dışındaki diğer çocuk hastalıkları aşılarının ihmal edilmemesini ifade ederek, "Çocuklar ve gebelere henüz tam güvenli çalışmalar olmadığı için aşı çalışması yapılmıyor. Ama anne babaların çocukluk çağı aşılarını ihmal etmemeleri gerekiyor" dedi.

Özel Doruk Hastanesi Başhekimi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Atilla Güray, açıklamasında koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkilerini anlattı. Tedavi yönteminden aşıya kadar birçok konuya değinen Uzm. Dr. Güray, çocuklarda semptomların daha hafif seyretmesi ve yoğun bakım oranlarına da değindi.

Uzm. Dr. Güray son aylarda çocuk vaka sayılarının da arttığını ifade ederek, "Mart ayı başından beri Türkiye'de vaka sayısında bir artış var. Vaka sayısı 55 binlere kadar ulaştı. Dolayısıyla çocuklardaki dağılım verileri tam bilinmemekle beraber tahmini olarak yüzde 10 olarak biliniyor, vaka sayıları arttığı için çocuk vaka sayısında da bir artış var. Çocuklarda bağışıklık sisteminin bu virüse karşı daha uygun bir yanıt verdiği düşünülüyor. Yani virüse karşı savaşacak kadar güçlü bir yanı var ama iltihap oluşturmayacak kadar da dikkatli bir savunma sistemi var aslında çocukların. Yetişkinlere göre daha dengeli bir savunma yaptığını söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra çocukların akciğerlerinde virüsün bağlandığı reseptörlerin daha az olması sebebiyle zatüre daha az görülmekte. Bazen onlarda da zatüre olabiliyor ama yetişkinler kadar ağır geçmiyor. Genel olarak Türkiye'deki çocuk vakalarımızın yaklaşık yüzde 5 ile 20'sinin hastanelere yattığını söyleyebiliriz. Ama bunun yoğun bakıma geçiş oranları binde 6, yüzde 2 civarlarında. Yani yetişkinlerle kıyaslandığında oldukça düşük yoğun bakımı ve ölüm oranları. Bu da az önce söylediğim sebeplerden kaynaklanıyor" dedi.

"ÇOCUKLARA UYGULANAN ÖZGÜN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ YOK"

Çocukları virüsten korunmanın bağışıklık sistemini güçlü tutmakla mümkün olabileceğini fakat bunun yanı sıra çocukluk dönemi aşılarının da büyük önem taşıdığını dile getiren Uzm. Dr. Güray, çocuklara uygulanan tedavi yöntemlerine de değindi. Güray, çocuklarda tedavi yönteminin semptomlara göre değiştiğini ifade ederek şöyle devam etti: "Maske, mesafe ve temizlik her zaman çocukları korumak için geçerli ama okulların açılmasıyla birlikte biraz vakalar arttı. Sınıftaki mesafelere, çocukların birbiriyle mesafelerine dikkat edilmeli. Bu süreçte anne babalara düşen de çocukların beslenmelerini, uykularını, hijyenlerini ve dolayısıyla çocukluk çağı aşılarını ihmal etmemeleri gerekiyor. Çünkü bir yandan covitten korkarken diğer yandan o yapılmayan aşılardan kaynaklı bir takım bakteriyel enfeksiyonlardan ağır hastalıklar geçirebilir. O nedenle çocukluk çağı aşılarını da ihmal etmemekte fayda var. Covid enfeksiyonu geçirince çocuklara yetişkinlere uygulanan tedavi uygulanmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara rutin uygulanan bir antiviral tedavi yok. Ama çocukların ateş, kusma gibi semptomları olduğunda genellikle destek tedavisi uygulanıyor. Zatüre durumlarında ağır enfeksiyonlarda çocuğun tablosu kötüyse o zaman yetişkinlere uygulanan tedavi çocuğa uyarlanıp uygulanabiliyor fakat genel anlamda çocuklara herhangi bir özgün tedavi yapılmadığını söyleyebilirim."

"ÇOCUKLARIN AŞILANMASI İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR 6 AY YA DA BİR YILI BULACAKTIR"

Çocuklara koronavirüs aşısı yapılıp yapılmayacağıyla ilgili sorulara da cevap veren Uzm. Dr. Güray, şu aşamada uygulanan hiçbir aşının çocuklara yapılacak kadar güvenli olmadığını söyleyerek, "Çocuklar ve gebelere henüz tam güvenli çalışmalar olmadığı için aşı çalışması yapılmıyor. Ama güvenlik çalışmaları yapılıyor ve 16 yaşa kadar indirildi. Ama daha küçük yaştaki çocuklar için çalışmalar genişletilecek. Onlardan uygun ve güvenli sonuçlar alınırsa aşılamalar ondan sonra başlayacak. Çok büyük olasılıkla tahminimce bu 6 ay ya da 1 yılı bulacaktır. Bizler sağlık çalışanları olarak aşılarımızı olduk. Aşılar geldiğinde hiç ismine, markasına, ülke kökenine bakmadan mutlaka aşımızı olmalıyız. Yerli aşı mutlaka gelecek ama onun gelmesini beklemeden aşımızı sıramız geldiği zaman yapmalıyız. Yerli aşımız şu an faz-2 aşamasında tahmin ediyorum ki mayıs ayında faz-3 aşamasına geçilecek" ifadelerini kullandı.

Çocukların aşılanma süreci 1 yılı geçecek!

Çocuk Sağlığı, Koronavirüs, Türkiye, Mart, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Sağlık Çocukların aşılanma süreci 1 yılı geçecek! - Son Dakika


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