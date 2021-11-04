Çocukların aşılanmasını öneren uzmandan "okula devam edilmeli" çağrısı - Son Dakika

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Etem Pişkin, yeni tip koronavirüsle mücadelede (Kovid-19) 12 yaş üstü tüm çocukların aşılanmasını önerdiklerini belirterek, ailelere çocuklarını okula göndermekten çekinmeme çağrısında bulundu.

Pişkin, AA muhabirine, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da çeşitli etkiler bıraktığını söyledi.

Bazı ailelerin bu süreçte çocuklarını ısrarla okula göndermediklerini gözlemlediklerini aktaran Pişkin, şöyle dedi:

"Ailelerin unutmaması gereken şeylerden biri de çocuklar sadece hastalık olarak değil, psikolojik ve sosyal olarak da bundan etkileniyor. O yüzden okullar; çocukların sosyalleşmesi, iletişimlerinin artması ve eğitimleri açısından çok önemli kurumlar. Mümkün olduğunca çocukların bu kurumlara devam etmesinin sağlanması lazım. Anne ve babaların korku ve endişelerini anlıyoruz ama okuldan geri kaldıkları, evde vakit geçirdikleri zaman başka hastalıkların da çocukları etkileyebileceğini unutmamaları gerekiyor."

Pişkin, ailelerin, okulda veya sınıfta herhangi bir hastalık çıktığında hasta olmasa bile kendi çocuklarını okula göndermekten kaçındıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Her enfeksiyonun Kovid-19 olmadığını bilmek lazım. Bakanlığımız bunun prosedürlerini çok güzel belirledi. Kovid-19 çıkan sınıflarda zaten belli süre sınıflarda karantina süreci başlatılıyor. Anne-babalar, sınıflarda ateşli vakalar veya hasta çocuklar olduğunu öğrendiğinde çocuklarını okula göndermek istemiyor. Bu çocuklar okullarından geri kalıyor. Evde geçirdikleri vakit de çocukların psikolojik olarak daha çok etkilenmelerine neden oluyor. Önerimiz; mümkün olduğunca anne ve babaların, çocuklarını okula gitmelerini teşvik etmeleri, kendi korku ve endişelerini çocuklarına yansıtmamalarıdır."

"12 yaş üstü tüm çocukların aşılanmasını öneriyoruz"

Bazı çocukların salgın hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığından korkuya kapıldığına işaret eden Pişkin, bu durumun ileride travmatik bir süreç yaşanmasına neden olabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Pişkin, salgınla mücadelede aşının önemine dikkati çekerek, "Salgından korunmanın en önemli yolu aşılanma. 12 yaş üstü tüm çocukların aşılanmasını öneriyoruz. Aileleri, bu salgının ortadan kalkması için çocukların aşı yapılması konusunda uyarıyoruz çünkü şu anda artık çocuklardan erişkinlere bulaş başladı. O yüzden ne kadar çabuk çocuklarımızı aşılarsak o kadar çabuk Kovid-19'dan kurtuluruz." diye konuştu.

Öğretmenlerin aşı olmadığında bulaştırıcılıklarının yüksek olabileceğini dile getiren Pişkin, hastalığın yayılımını önlemek açısından aşı olmalarının önemli olduğunu sözlerine ekledi.