Son Dakika Haberleri: Çocukların ateşle oyunu bir evi küle çevirdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çocukların ateşle oyunu bir evi küle çevirdi

18 dakika önce

Çocukların ateşle oyunu bir evi küle çevirdi Yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye kurtarıldıİSTANBUL - Zeytinburnu'nda Suriye uyruklu çocukların ateşle oynarken çıkardığı yangın bir daireyi küle çevirdi.

Çocukların ateşle oyunu bir evi küle çevirdi
Yangında mahsur kalan 6 kişi itfaiye kurtarıldı
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda Suriye uyruklu çocukların ateşle oynarken çıkardığı yangın bir daireyi küle çevirdi. Binada mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 57/10. sokakta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı binanın giriş katında oturan Suriye uyruklu çocuklar, ebeveynleri evde olmadığı sırada çakmakla oyun oynamaya başladı. Bir süre sonra çakmaktan çıkan ateşle birlikte perde alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı.Yangını gören mahalleli durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Yanan dairenin üst katlarında yaşayan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Mahsur kalan 6 vatandaştan 3'ünün dumandan etkilendiği belirlendi. Sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olası bir olumsuzluğu önledi.
"Yatak odası kısmında yangın başlamış"
Binada yaşayan Abdul Celil Demir, "Çocuklar alt katta yangın olduğunu söylediler bana telefon açtılar. Ben de koşarak geldim. Ben gelene kadar itfaiyeci arkadaşlar söndürmüşler. Eşi de hastanedeymiş, o da alt katta ne yapıyormuş. Çocukları can havliyle dışarı attılar. Yatak odası kısmında yangın başlamış. Büyük ihtimalle çocuklardan kaynaklanıyor" dedi.
Çocukların ateşle oyunu bir evi küle çevirdi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
Zeytinburnu, Suriye, İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tekirdağ'da traktörün egzozundan sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu Yanan araçtan kaçamayan engelli hakkında korkunç iddia: Koltuğa ayağından bağlıydı Gözü dönmüş gelin tartıştığı kayınvalidesini bıçaklayarak öldürdü Korkunç kazada, yaralı sürücüyü gören kadın ellerini açıp dua etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 21:14:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocukların ateşle oyunu bir evi küle çevirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]