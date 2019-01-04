Son Dakika Haberleri: Çocukların Ateşle Oyunu Evi Yaktı

Çocukların Ateşle Oyunu Evi Yaktı

33 dakika önce

Kahramanmaraş'ta gece yarısı çocukların ateşle oynaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan zehirlendi.

Çocukların Ateşle Oyunu Evi Yaktı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta gece yarısı çocukların ateşle oynaması sonucu çıkan yangında anne ve 4 çocuğu dumandan zehirlendi.

Yangın, gece yarısı Onikişubat İlçesine bağlı Malikejder Mahallesinde yer alan 2 katlı müstakil evin alt katında meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Ayşe Bekri (35), evin kullanılmayan odasında alevleri fark etmesiyle dışarı çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına anında müdahale ederek, bitişiğindeki evlere sıçramasını önledi. Yangın esnasında evde bulunan anne ve biri 5 yaşında 4 çocuğu dumandan zehirlendi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürülürken, kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen anne ve 4 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:04 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kahramanmaraş, Anne, 3. Sayfa
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